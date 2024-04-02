Прошли два года и тридцать восемь дней войны. Линия фронта за прошедшие сутки изменилась незначительно. Есть некоторое (как пишет ISW - незначительное) продвижение россиян на Авдеевском направлении, в районе села Тоненькое. Но также есть продвижение вперед ВСУ в районе Кременной. В целом, ISW оценивает все эти изменения как несущественные.

Кстати об Авдеевском направлении. В субботу россияне предприняли там самую большую за долгое время танковую атаку силами целого танкового батальона. 36 танков в компании с неустановленным количеством БМП предприняли попытку прорвать позиции ВСУ. Но из этой затеи ничего не вышло. Оставив на поле боя 12 танков, россияне были вынуждены вернуться туда, откуда они начали свою атаку.

В целом, можно сказать, что бои идут по всей линии фронта: от Кринок до Купянска. Но толку пока никакого нет. Россияне буксуют и не могут нигде добиться какого-то существенного успеха.

ISW особо отмечает, что россияне пытаются воспользоваться моментом, когда американская помощь ВСУ фактически прекратилась, но даже в таком, ослабленном варианте, ВСУ по-прежнему им не по зубам. И они не могут добиться никакого заметного успеха. Что же будет когда и если американская помощь все-таки будет выделена?

Я по-прежнему считаю, что европейской помощи будет достаточно, чтобы держать линию фронта. И это уже немало. Но если к ней добавиться еще и американская помощь, то инициатива в войне опять перейдет к ВСУ. Во всяком случае шансы на это есть и они высокие.

Посудите сами: сейчас на фронте установилось относительное равновесие. Если американская помощь придет в ВСУ, то ответить на это усиление противника россиянам будет нечем. Разве что новой мобилизацией… Но это все еще вилами на воде писано, но даже если Путин и решится на нее, то все это долгий процесс и новые мобики появятся на фронте не раньше середины лета.

Если же их сразу бросят в мясорубку, то толку от них будет немного. Достаточно вспомнить осень 2022 года. Тогда уже после проведенной Путиным мобилизации, россиянам все равно пришлось оставить Херсон и весь правый берег Днепра. Суровикин назвал это "непростым решением". Неровен час, и в этот раз таких "непростых" решений будет не избежать.

Что же касается американской помощи, то тут появились основания для осторожного оптимизма. Джонсон заявил, что сразу после каникул Палата Представителей займется вопросом помощи Украине (и Израилю с Тайванем, как я понимаю). Он опять настаивал на том, что это будет новый законопроект (предусматривающий выделение Украине помощи в кредит), а не тот, что уже прошел голосование в Сенате. Но пусть хоть так. В конце концов должен же он хоть как-то объяснить свое ослиное упрямство.

Странно это… В США республиканцы - слоны, а демократы - ослы. Но вот теперь и у республиканцев появился свой осел… Чего только в жизни не случается. Но шутки в сторону: каникулы кончаются 8-го апреля. Уже 9-го конгрессмены выйдут на работу. Если все пойдет быстро, то не исключено, что к середине апреля помощь будет выделена.

Давайте помечтаем… Если Байден снова не начнет валять дурака и в этот раз все-таки выделит столько оружия, сколько его действительно требуется и такого, какое нужно (Например, Patriot, ATACMS, много 155-мм снарядов и т.д.), то это может кардинально изменить ход войны.

А если к этому моменту еще и Украина ускорит мобилизацию (справедливости ради, нужно сказать, что сейчас она хоть и по старому закону, но как-то идет), то вполне возможно, что к началу осени война и закончится. Причем совсем не так, как планировал ее закончить Путин. Мягко выражаясь.

Хрен его знает, может в этом и состоял план Байдена? Может он такой чертов циник, что специально тянул резину, чтобы подгадать победу аккурат к выборам? Не так уж это и глупо, а? Ладно, ладно, что-то я размечтался… Но почему бы и нет? Иногда можно…

Скажем честно: все мы очень соскучились по хорошим новостям. Чего уж тут…

Слава Украине!🇺🇦

Израильское правительство закрыло "Аль-Джазиру", утвердило план наступления на Рафах (который предусматривает предварительную эвакуацию мирного населения), а ЦАХАЛ во время атаки на Дамаск разгромил консульство Ирана. Иран пообещал жесткий ответ. Что это значит - мы скоро увидим.

Тем временем в Иерусалиме прошла большая антиправительственная демонстрация. Ее участники, среди которых были родственники и друзья заложников, требовали от Нетаньяху не атаковать Рафах, а заключить сделку с ХАМАСом и добиться освобождения заложников. Такие дела…

I❤️🇮🇱