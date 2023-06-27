Скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО: Зеленский провел переговоры с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Целью переговоров стало обсуждение поставок оружия для ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Владимир Зеленский пригласил Йонаса Гара Стере посетить Украину с визитом.

Глава Украины выразил благодарность главе правительства Норвегии за постоянную политическую, экономическую и оборонную поддержку Украины. Он особо отметил вклад Норвегии в осуществление конкретных инициатив и проектов, способствующих развитию страны.

Владимир Зеленский проинформировал Йонаса Гара Стере о своей недавней поездке на передовые позиции украинских войск в Донецкой и Запорожье, рассказал об актуальной ситуации на поле боя и о ежедневных шагах по деоккупации украинской территории.

Президент передал информацию о некоторых оборонных нуждах украинской армии, в частности, в артиллерийском вооружении.

Собеседники скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Владимир Зеленский пригласил Йонаса Гара Стере посетить Украину с визитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Норвегии поддержали решение выделить 250 млн крон (более 23 млн долларов) на поддержку ядерной безопасности в Украине. Там отметили, что начатая РФ война в нарушение международного права поставила ядерную безопасность в стране под угрозу.

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