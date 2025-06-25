Сколько украинцев считают, что ситуация в Украине развивается в правильном направлении: результаты опроса

Более половины украинцев считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, также большая часть считает, что она ухудшилась. Среди основных факторов, которые, по мнению граждан, больше всего влияют на общую ситуацию в стране на первом месте назвали не войну, а коррупцию.

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Такие результаты показало совместное исследование трех социологических компаний – Института стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центра социальных и маркетинговых исследований "SOCIS" и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". OBOZ.UA получил результаты опроса.

Так, почти 52% украинцев считают, что в целом ситуация в стране развивается в неправильном или скорее неправильном направлении.

В частности, 25,9% опрошенных ответили, что страна движется "скорее в неправильном направлении", еще 30,3% – "в неправильном направлении".

И только 9,5% считают, что ситуация развивается в правильном направлении, еще 25,6% респондентов ответили, что, скорее в правильном направлении.

Не смогли определиться с ответом 8,8% опрошенных.

Оценивая изменения за последний год, 59,9% респондентов сказали, что по их мнению общая ситуация в Украине ухудшилась. 31,7% считают, что она осталась без изменений. И только для 5,9% ситуация улучшилась.

На вопрос о будущем 2026 года украинцы также дали не слишком оптимистичные оценки. Так, 32,9% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения, еще 28,9% прогнозируют, что она останется без изменений. И только 24% верят, что ситуация в стране улучшится.

Среди основных факторов, которые, по мнению граждан, больше всего влияют на общую ситуацию в стране, первое место занимает высокий уровень коррупции на государственном уровне — его назвали 48,5% опрошенных. Далее следуют постоянные атаки дронов и ракет на объекты инфраструктуры (41,7%) и снижение уровня жизни населения (41,1%).

Также существенной проблемой украинцы называют захват Россией новых территорий Украины (34,9%), агрессивные методы мобилизации (26,4%) и непрофессионализм и ошибки власти (23,9%).

В то же время такие причины, как снижение международной помощи, бытовая коррупция или перебои с электроснабжением, указали значительно респондентов.

Соцопрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью face-to-face с использованием планшетов (CAPI). Он охватил 2000 респондентов по всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов и зон боевых действий. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,6%.

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