Сколько украинцев считают, что Европа и США уже устали от Украины: результаты опроса

Большинство украинцев продолжают считать Европу надежным союзником, однако доля пессимистов за последние месяцы выросла. Политику Соединенных Штатов Америки украинцы воспринимают как стабильную, однако сомнения растут.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Участие в исследованиях приняли 1008 украинцев.

Отношение стран Европы к войне в Украине

КМИС зафиксировал, что 58% украинцев считают, что Европа продолжает оказывать Украине поддержку, стремясь к справедливому завершению войны. В то же время 36% опрошенных считают, что уставшие от конфликта страны давят на наше государство, чтобы достичь компромиссного мира. В августе этот показатель составлял 63%.

Мнение украинцев о политике США

В начале октября наблюдается незначительное снижение доли украинцев, которые положительно оценивают политику США, – с 42% в начале августа до 38%. В то же время увеличилось количество тех, кто считает, что США устали и оказывают давление на Украину для заключения несправедливого мира, – с 38% до 52%. Рост критических оценок произошел преимущественно за счет тех, кто ранее не определился со своей позицией.

Территориальные уступки

Данные опроса свидетельствуют, чтоотношение украинцев к потере части территорий зависит от их мнения о западных странах. Сторонники мнения об усталости США и Европы от войны чаще готовы согласиться на территориальные потери, если речь не идет об официальном признании территорий российскими.

По словам аналитика КМИС Антона Грушецкого, с начала полномасштабной войны украинцы прагматично относятся к поддержке Запада. Также сохраняется высокая оценка стратегического партнерства и членства Украины в ЕС и НАТО. При этом нарративы об "усталости от войны" могут негативно влиять на общественное мнение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что абсолютное большинство украинцев продолжает верить в победу над Россией. При этом оценка текущих возможностей для ведения войны остается умеренной. А вот международная поддержка остается одним из главных источников оптимизма в обществе.

Также по результатам опроса Harvard CAPS / Harris poll, который провели в начале октября, 68% американцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить новые санкции против страны-агрессора России. В то же время32% опрошенных выступили за более осторожную политику, чтобы избежать эскалации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!