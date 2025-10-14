Сколько украинцев верят в победу в войне с Россией и как оценивают международную поддержку: результаты опроса

Абсолютное большинство украинцев продолжает верить в победу над Россией. При этом оценка текущих возможностей для ведения войны остается умеренной.

А вот международная поддержка остается одним из главных источников оптимизма в обществе. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга "Украинское общество" (волна 2025 года), проведенного Институтом социологии НАН Украины.

Сколько украинцев верят в победу в войне с Россией

Согласно опросу, 40,9% респондентов полностью уверены в победе Украины, еще 34% – скорее уверены.

В то же время 12,6% выразили сомнения, отметив, что "скорее не уверены", а 6,1% совсем не верят в победу.

Взгляды украинцев на текущие возможности государства ведения войны оказались неоднозначными. Лишь 7,2% респондентов считают, что возможности "в целом хорошие", 39,5% оценивают их как "удовлетворительные", а 41,6% – как "в целом плохие".

Несмотря на сложную ситуацию, большинство граждан положительно воспринимает уровень международной помощи. В сентябре 2025 года 25,4% участников опроса назвали его "очень хорошим", 54,7% – "удовлетворительным", и только 20% считают, что поддержка со стороны партнеров является "очень плохой".

Полевой этап опроса длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Выборка составила 1835 респондентов. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

