Сколько поляков считают, что Украина должна быстро заключить мир с Россией: результаты опроса

В Польше провели опрос общественного мнения относительно того, что должна дальше делать Украина, которая сопротивляется полномасштабной российской агрессии и пытается защитить свое право на существование, суверенитет и территориальную целостность. Почти 60% опрошенных считают, что Киев должен "стремиться быстро заключить мир" с агрессором.

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Треть же опрошенных убеждена: Украина должна продолжать борьбу в экзистенциальной для себя войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Opinia24 по заказу Радио ZET.

Социологи предложили полякам ответить на вопрос "Как Украине вести себя сейчас перед лицом войны?".

Вариант "Не прекращать борьбу" выбрали 30% респондентов.

Почти вдвое больше опрошенных, 57%, убеждены, что Украина должна "стремиться быстро заключить мир".

Еще 13% поляков затруднились с ответом.

При этом сторонников продолжения борьбы среди польских мужчин больше, чем среди женщин: 35% и 26% соответственно.

Так же в пользу "скорого" прекращения войны высказалось больше женщин (59%), этот же вариант развития событий поддержали 55% польских мужчин.

Есть четкая корреляция между мнениями поляков о дальнейшем развитии событий вокруг российско-украинской войны с их политическими предпочтениями. Так, больше всего сторонников "быстрого заключения мира" среди избирателей польской партии "Конфедерация", известной антиукраинской и пророссийской позицией: за такой сценарий высказались 74% сторонников этой политсилы.

Меньше же всего тех, кто считает, что Украина должна сдаться – среди избирателей "Гражданской коалиции" универсального политического альянса в Польше, сформированного вокруг "Гражданской платформы" в оппозиции к правящей партии "Право и справедливость".

47% избирателей этой политсилы поддерживают продолжение борьбы с агрессором, это также самый высокий показатель среди избирателей разных политических сил.

Напомним, ранее стало известно, сколько немцев, согласно опросам, больше не хотят поддерживать Украину оружием и деньгами.

Кроме того, социологи выяснили, сколько граждан Дании поддерживают отправку миротворцев в Украину.

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