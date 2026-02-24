Сколько поляков поддерживают членство Украины в ЕС: результаты опроса

Большинство граждан Польши – 68,9%, положительно относятся к перспективе членства Украины в Европейском Союзе. Однако лишь 12% опрошенных поддерживают скорейшее вступление Украины в ЕС, даже без выполнения всех стандартных требований для стран-кандидатов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования центра CBOS. 57% участников опроса не возражают против вступления Украины в ЕС, если она выполнит все необходимые для кандидатов требования. Однако 21% респондентов считают, что Украина не должна становиться членом Евросоюза.

Еще 10% участников опроса не определились со своей позицией или отказались отвечать на вопрос.

Наибольшую поддержку вступления Украины демонстрируют граждане с левыми политическими взглядами. Положительно к членству в ЕС относятся 88,3% таких участников исследования. Также высокий уровень одобрения исследователи зафиксировали среди жителей крупных городов, где этот показатель составляет 77,6%.

Наибольшую долю среди противников членства Украины в ЕС – 46,6%, составляют фермеры. Также такие настроения наблюдаются у респондентов с правыми политическими взглядами: против выступили 33,6%.

Как сообщал OBOZ.UA,более половины поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы, но сопротивление этому остается достаточно сильным среди самой молодой возрастной группы. Так, 52% опрошенных граждан Польши поддерживают восстановление обязательной военной, из них 31% – "очень поддерживают".

