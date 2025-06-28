"Складывается ужасная ситуация": Трамп сказал, когда может наступить прекращение огня в секторе Газы

Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Израилем и Палестиной в секторе Газа будет достигнуто в течение следующей недели. Он сообщил, что разговаривал с некоторыми людьми, которые участвуют в попытках обеспечить прекращение огня и освобождение заложников.

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Об этом Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете в пятницу, 17 июня. Его слова цитирует издание The Times of Israel. Также он обратил их внимание на недавнее решение США пожертвовать 30 миллионов долларов Гуманитарному фонду Газы.

"Ситуация в Газе ужасная... и мы поставляем туда много денег и много еды, потому что должны. Теоретически, мы не причастны к этому, но мы причастны, потому что там гибнут люди. Я смотрю на эти толпы людей, у которых нет еды, нет ничего", – сказал американский президент.

Затем он сетовал на то, что часть помощи разворовывается "плохими людьми", но отметил, что новая система Гуманитарного фонда Газы "довольно хорошая".

Трамп сказал, что другие страны должны помочь решить кризис с предоставлением помощи. Остальные государства держатся в стороне от Глобального фонда из-за его противоречивого механизма, который требует от жителей Газы преодолевать большие расстояния и пересекать позиции ЦАХАЛа, чтобы забрать еду.

"С другой стороны, поддерживаемые ООН механизмы в Газе были омрачены мародерством. Группы помощи говорят, что проблему можно было бы решить, если бы Израиль увеличил количество помощи в Газе, и спрос на нее снизился бы", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно израильские военные обнаружили и разрушили еще 2,5 км тоннелей террористической организации ХАМАС. Операция прошла в районе Кафр-Джабалия на севере сектора Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после завершения 12-дневного конфликта с Ираном заявил, что его страна продолжит ослаблять "Иранскую ось", а также пообещал разгромить ХАМАС и обеспечить возвращение заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

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