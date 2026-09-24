"Скажи своему боссу: "Хватит!" Глава МИД Польши через Лаврова призвал Путина остановить войну против Украины
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента РФ Владимира Путина остановить войну против Украины. Он заявил, что Россия может и дальше убивать людей, но не сможет победить в войне.
Сикорский также призвал не подвергать опасности Европу и весь мир и не разрушать будущее России. Об этом глава польского МИД заявил в среду во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Сикорский обратился к Лаврову
"Вы все еще можете убить много людей, но победить вы не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России", – сказал Сикорский.
После этого польский министр обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, которого не было в зале заседаний. Сикорский отметил, что Лавров до этого во время своего выступления называл его по имени.
"Сергей, я знаю, ты меня слышишь. Скажи своему боссу: "Хватит!"", – заявил глава польского МИД.
Сикорский заявил о потерях России
Представитель Польши также заявил, что Россия уже более 12 лет безуспешно пытается захватить Донбасс. По его словам, РФ потеряла в этой войне 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.
"После более чем четырехлетней [полномасштабной] бессмысленной колониальной войны Владимир Путин ничего не достиг. У него заканчиваются войска и ресурсы, и ему нужен повод для мобилизации", – сказал Сикорский.
Он также упомянул о провокациях и диверсиях со стороны РФ.
"Россия идет на эскалацию"
Сикорский заявил, что кибератаки, саботаж, тайные операции и военное давление со стороны России не являются единичными инцидентами.
"Кибератаки, саботаж, тайные операции и военное давление – это не единичные инциденты. Это система. Россия идет на эскалацию, потому что российское руководство находится в панике", – заявил он.
Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации российской агрессии, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО. Польский министр также объявил, что Варшава готовит для Украины крупный пакет военной помощи, который, по его словам, станет крупнейшим из подготовленных страной.
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