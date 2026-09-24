"Скажи своему боссу: "Хватит!" Глава МИД Польши через Лаврова призвал Путина остановить войну против Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента РФ Владимира Путина остановить войну против Украины. Он заявил, что Россия может и дальше убивать людей, но не сможет победить в войне.

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Сикорский также призвал не подвергать опасности Европу и весь мир и не разрушать будущее России. Об этом глава польского МИД заявил в среду во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Сикорский обратился к Лаврову

"Вы все еще можете убить много людей, но победить вы не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России", – сказал Сикорский.

После этого польский министр обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову, которого не было в зале заседаний. Сикорский отметил, что Лавров до этого во время своего выступления называл его по имени.

"Сергей, я знаю, ты меня слышишь. Скажи своему боссу: "Хватит!"", – заявил глава польского МИД.

Сикорский заявил о потерях России

Представитель Польши также заявил, что Россия уже более 12 лет безуспешно пытается захватить Донбасс. По его словам, РФ потеряла в этой войне 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.

"После более чем четырехлетней [полномасштабной] бессмысленной колониальной войны Владимир Путин ничего не достиг. У него заканчиваются войска и ресурсы, и ему нужен повод для мобилизации", – сказал Сикорский.

Он также упомянул о провокациях и диверсиях со стороны РФ.

"Россия идет на эскалацию"

Сикорский заявил, что кибератаки, саботаж, тайные операции и военное давление со стороны России не являются единичными инцидентами.

"Кибератаки, саботаж, тайные операции и военное давление – это не единичные инциденты. Это система. Россия идет на эскалацию, потому что российское руководство находится в панике", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации российской агрессии, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО. Польский министр также объявил, что Варшава готовит для Украины крупный пакет военной помощи, который, по его словам, станет крупнейшим из подготовленных страной.

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