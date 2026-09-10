"Ситуация ухудшается": в Совете Европы констатировали систематическое искоренение украинской идентичности на оккупированных территориях

В Совете Европы заявили о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины. Речь идето системной политике Кремля, направленной на подавление украинской идентичности, навязывание российского гражданства и ограничение прав.

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Подробности изложены в ежегодном докладе генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе о ситуации с правами человека. В документе также отмечается, что масштабы нарушений становится все сложнее оценить из-за отсутствия доступа международных организаций к оккупированным территориям.

Россия усиливает русификацию оккупированных территорий

В ежегодном докладе Совета Европы за период с апреля 2025 года по март 2026-го отмечается, что Россия грубо нарушает международные обязательства, возложенные на нее как на оккупационное государство.

По данным украинских властей, на временно оккупированных территориях до сих пор проживают около 3,5 млн украинцев. В то же время это не мешает стране-агрессору усиливать политику, направленную на подрыв суверенитета Украины и отделение захваченных территорий от остальной части страны.

"В частности, попытки провести выборы в Государственную думу, запланированные на 20 сентября, на временно оккупированных украинских территориях будут не только несовместимы с фундаментальными принципами международного права, но и усугубят последствия широкомасштабного военного вторжения и подорвут мирные усилия", – говорится в документе.

Вместе с тем на оккупированных территориях Украины сохраняется практика принудительного навязывания российского гражданства. В докладе Совета Европы также рассмотрены ограничения прав украинцев, в частности доступ к образованию на родном языке, свобода слова, передвижения и вероисповедания, право собственности, а также положение коренных народов и национальных меньшинств.

Особое внимание уделено незаконному перемещению и депортации украинских детей, вопросам ответственности и переходного правосудия. В документе отмечается, что Россия системно использует принуждение и нарушения прав человека не только для контроля над оккупированными территориями, но и для навязывания собственного господства и стирания украинской национальной идентичности.

Нарушения прав человека на ВОТ приобрели системный характер

По выводам Совета Европы, серьезные и масштабные нарушения прав человека на оккупированных территориях продолжают усугубляться и уже носят системный характер.

"Оккупация еще больше усугубила практику серьезных, системных и широко распространенных нарушений прав человека, которые принципиально несовместимы с Европейской конвенцией по правам человека, нанося глубокий ущерб и травмы отдельным лицам и общинам", – отмечается в отчете.

Авторы добавили, что оценить реальные масштабы нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины становится все сложнее из-за отсутствия доступа международных организаций и отказа России от сотрудничества. В результате это затрудняет независимый мониторинг, проверку фактов и непосредственную работу с пострадавшими, в частности с детьми.

"Совет Европы и его институты должны продолжать вносить вклад в мониторинг ситуации с правами человека на временно оккупированных Россией украинских территориях, оказывать помощь украинским властям в создании надлежащей правовой и институциональной базы, а также содействовать установлению ответственности", – отмечается в докладе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Совете Европы официально одобрили решение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это решение стало одним из ключевых шагов на пути к привлечению к ответственности высшего руководства России. В Киеве такой вердикт назвали историческим моментом для международного правосудия.

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