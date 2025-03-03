В Белом доме разрабатывают план ослабления санкций в отношении России – Reuters

Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент США Дональд Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине. Государственный департамент и Министерство финансов должны пересмотреть перечень ограничений, которые могут быть смягчены в рамках мирных переговоров.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию американского чиновника и еще одного человека, знакомого с этим вопросом.

Источники сообщили, что Белый дом обратился в Госдеп и Минфин с просьбой составить список ограничений, которые можно было бы ослабить в рамках переговоров Вашингтона с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Согласно информации собеседников издания, санкционные службы США сейчас готовят предложение по снятию санкций с отдельных организаций и лиц, в том числе некоторых российских олигархов.

Так называемые опционные документы часто составляются должностными лицами, работающими над санкциями. Но конкретный запрос Белого дома по этому поводу демонстрирует готовность Трампа и его советников смягчить российские санкции в рамках потенциального соглашения с Москвой, отмечает издание.

Пока не понятно, чего именно Вашингтон может добиваться от России в обмен на ослабление санкций.

Трамп может издать указ, который позволит администрации начать процесс смягчения некоторых российских санкций, но ему также необходимо будет получить одобрение Конгресс об отмене ограничений в отношении определенных субъектов, сказал Джон Смит, бывший глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Однако поскольку команда Трампа имеет большинство в обеих палатах Конгресса, добиться этого не будет трудно для президента США.

Источники также сообщили, что Белый дом попросил чиновников Госдепа и Минфина разработать возможный план ослабления санкций еще до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил санкции против РФ из-за войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России. Решения Трампа касается ограничений, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за "угрозы территориальной целостности Украины".

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