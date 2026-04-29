Российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что в России есть часть экспертов, которые поддерживают окончание войны по действующей линии боевого соприкосновения. В то же время с другой стороны глава Кремля Владимир Путин не собирается прекращать боевые действия.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, все усилия сейчас направлены на то, чтобы убедить диктатора в том, чтобы закончить войну на текущих местах пребывания войск.

В чем хотят убедить Путина

По мнению эксперта, главный мотив того, почему это должно произойти, связан с проблемами в российской экономике.

"С экономикой все плохо, и в России сейчас просто нет денег для того, чтобы продолжать войну. Но Путин не готов с этим согласиться, потому что он хочет победить любой ценой. Но я думаю, что все танцы вокруг Путина сейчас направлены именно в эту сторону", – говорит она.

По мнению Курносовой, у окружения диктатора нет рычагов более жесткого давления на него самого, в отличие от президента США Дональда Трампа или у госсекретаря компартии Китая Си Цзиньпиня.

"У Трампа такие же рычаги, конечно же, есть, и у Си Цзиньпиня такие рычаги, конечно же, есть, а у окружения Путина пока что таких рычагов нет. Потому что единственным рычагом такого рода мог быть шарфик вместе с табакеркой. Но это уже не рычаг, а конкретный способ решить проблему. Пока не видно того фон Штауффенберга (участник покушения на Гитлера. – Ред.), который готов был бы это выполнить", – заметила она.

До этого аналитики газеты The New York Times пришли к выводу, что на сегодня ни у России, ни у Украины нет четких планов относительно победы или длительного мира. В материале говорится, что это происходит из-за отсутствия прогресса в переговорах и снижения роли США в урегулировании войны, из-за чего она превращается в изнурительное противостояние.

Заметим, что выражение "шарфик и табакерка" – иначе обозначения условного дворцового переворота, поскольку именно с помощью этих предметов в 1801 году был убит бывший российский император Павел I.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Владимир Путин имеет очень мало времени, чтобы атаковать страны Европы. В то же время, по его словам, европейские страны пока не готовы к вооруженному противостоянию с Кремлем, поскольку в Западной Европе могут уменьшить собственную милитаризацию, если Россия сможет ослабить.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем рейтинги самого главы Кремля продолжают падать, поскольку уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%. По приведенным данным близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71% .

