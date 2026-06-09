'Ситуация на фронте изменилась': премьер Финляндии отметил улучшение позиции Украины в переговорах с РФ

Премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что позиции Украины на фронте существенно укрепились, что создает лучшие условия для переговорного процесса с Россией. По его словам, Киев сегодня имеет больше возможностей влиять на ситуацию как на поле боя, так и на дипломатическом уровне.

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Об этом Орпо сказал после встречи лидеров стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8) в Таллинне. Премьер Финляндии подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать Украину и стремление президента Владимира Зеленского достичь справедливого завершения войны дипломатическим путем.

Украина стала сильнее на поле боя

По словам главы финского правительства, ситуация на фронте изменилась в пользу Украины по сравнению с предыдущими периодами войны.

"Ситуация на фронте изменилась. Украина, которая защищается, сегодня сильнее, чем раньше, и способна глубоко бить по важным целям в России", – заявил Орпо.

По его убеждению, именно поэтому международная поддержка Украины должна не ослабляться, а наоборот – оставаться решительной и последовательной. Он отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам, несмотря на многочисленные дипломатические инициативы.

В то же время Орпо подчеркнул эффективность санкционной политики Европейского Союза в отношении Москвы. По его словам, работа над новым, 21-м пакетом санкций продолжается, а Финляндия рассчитывает на принятие жестких ограничительных мер.

"Переговоры по 21-му пакету санкций ЕС продолжаются, и мы надеемся на мощный пакет", – отметил он.

Финляндия поддерживает мирные инициативы Зеленского

Орпо также выразил поддержку призыву президента Владимира Зеленского к прекращению войны путем переговоров. В частности, он положительно оценил недавнее открытое обращение украинского лидера к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением возобновить диалог по завершению войны.

Отдельное внимание во время встречи уделили евроинтеграции Украины. Премьер-министр Финляндии отметил необходимость открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины в Европейский Союз еще до летнего перерыва в работе европейских институтов.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы безопасности воздушного пространства ЕС на фоне инцидентов с беспилотниками. Орпо отметил, что высоко ценит готовность украинской стороны расследовать такие случаи и принимать меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

"Мы ценим готовность Президента Зеленского расследовать эти инциденты, чтобы избегать их в будущем", – сказал он.

Подытоживая выступление, глава финского правительства подчеркнул, что ответственность за продолжение войны лежит на России.

"Россия должна остановить войну, которую она начала более четырех лет назад", – заявил Орпо.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Политики встретились в Таллине перед началом саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.

Зеленский заявил, что международные партнеры отмечают укрепление украинских позиций на фронте, что должно стать основой для дальнейших дипломатических шагов. Во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере сторонытакже обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

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