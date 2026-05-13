'Система начинает шататься': Огрызко объяснил, что означают последние заявления Кремля в отношении Украины

Изменение риторики Кремля свидетельствует о растерянности в российской верхушке и ухудшении ситуации для Путина. Москва не понимает, как будут развиваться события в ближайшее время, а внутренний кризис уже сказывается на всей системе власти.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он заявил, что противоречивые заявления Кремля о войне и переговорах – не только политическая игра. По его убеждению, это свидетельствует о серьезной неопределенности в окружении российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, Путин, Юрий Ушаков и Дмитрий Песков озвучивают разные месседжи, а это свидетельствует о нестабильности внутри системы. Он подчеркнул, что в современной истории России подобная растерянность в руководстве возникла фактически впервые.

"Мы видим, что система в целом начинает шататься. А когда шатается система, то уже, знаете, кто в лес, кто по дрова. Путин говорит одно, Ушаков другое, Песков третье и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас речь идет о том, что после того, как в Москве позволяют проводить парады "победобесия", это уже начинает переходить в практическую плоскость. Поэтому мы видим, что Путин находится, пожалуй, в худшем психологическом состоянии с самого начала полномасштабной войны", – заявил бывший министр.

По мнению дипломата, ситуация в РФ ухудшается и из-за экономических проблем. Он отметил, что только за первые четыре месяца года дефицит российского бюджета достиг шести триллионов рублей при запланированных четырех триллионах на весь год. Огрызко заявил, что дополнительные поступления в бюджет незначительны, а средства направляются не на поддержку экономики, а в Фонд национального благосостояния.

Экс-министр убежден, что именно поэтому риторика Путина постепенно становится менее агрессивной. В то же время он считает, что кремлевский главарь продолжит публично говорить о "победе", чтобы поддерживать настроения внутри страны.

"Хотя, видите, как человек, который привел Россию к этому ужасному состоянию, он все равно будет повторять, что "победа будет за нами". Это нужно для внутренней российской аудитории, чтобы хотя бы формально поддерживать боевой дух, хотя он уже, как по мне, упал почти до нуля. Поэтому такая история сейчас и будет продолжаться. Путин, думаю, будет слабеть все больше, а соответственно будет расти вероятность того, что облака вокруг него будут становиться все чернее", – считает Огрызко.

Огрызко также обратил внимание на изменение риторики Кремля в отношении Европы. Он напомнил, что еще несколько месяцев назад российские власти резко критиковали европейских лидеров, а теперь начали говорить о готовности к переговорам. По его мнению, это связано с провалом ожиданий Москвы на американском направлении после возвращения Дональда Трампа к власти.

По словам дипломата, Россия рассчитывала достичь желаемого благодаря новой американской администрации, однако эти планы не осуществились. Он отметил, что несмотря на многочисленные контакты и переговоры, Москва не получила желаемого результата. Он также считает, что Кремль теряет возможность влиять на европейские решения через союзников, в частности через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отрицает наличие договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным относительно его посягательств на весь украинский Донбасс. Он не предоставил деталей и одновременно не исключил своего визита в страну-агрессора уже в этом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!