Глава украинской дипломатии Андрей Сибига посетил Сирию. отметив, что это исторический момент для Сирии, который даёт надежду на возрождение после многих лет страданий.

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Напомним, что в 2016 году Киев закрыл свое посольство в Дамаске в знак протеста против преступлений режима Башара аль-Асада. Летом 2022-го Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Во время встречи с министром иностранных дел временного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани Андрей Сибига отметил, что Украина готова начать новую страницу двусторонних отношений и восстановить дипломатические отношения на основе взаимного уважения к территориальной целостности и суверенитета. Министр иностранных дел Сирии заявил о намерении развивать стратегическое партнерство с Украиной на политическом, экономическом и социальном уровнях. Также глава МИД Сирии указал на то, что "сирийский и украинский народы испытывают одинаковый опыт и одинаковые страдания, которые пережили за последние 14 лет", проводя параллели между кровопролитной войной в Сирии и российской агрессией против Украины.

Министр иностранных дел Украины посетил Дамаск, чтобы установить связи с новым исламистским правительством, возглавившим страну после бегства Башара аль-Асада в Россию, когда Москва теряет своё влияние в Сирии. Визит проходит через несколько дней после того, как Киев объявил о поставках для Сирии крупной партии пшеничной муки. "Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и выполнили это обещание в короткий срок. Завтра в Сирию прибудет более двух десятков грузовиков, которые доставят первые 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины", – заявил украинский министр. По данным ООН, около 90% сирийцев живут в бедности, а большая часть населения не знает, где возьмет следующую для потребления пищу. А.Сибига также провёл встречу с новым фактическим правителем Сирии Ахмедом аль-Шараа. Он заверил сирийского лидера, что после этой партии муки Украина будет посылать дополнительные объемы продовольственной помощи. Ранее пшеницу Сирии снабжала Россия. Часть этого зерна была крадена с оккупированных территорий Украины. Впрочем, снабжение россиянами продовольствия было приостановлено после смены власти в Сирии. В Кремле опасались задержки платежей, ведь раньше россияне использовали сложные финансовые и логистические механизмы, чтобы поставлять пшеницу в обход санкций Западу.

"Российский режим и режим Асада основаны на насилии и пытках. Мы убеждены, что в долгосрочной стратегической перспективе ликвидация российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только в сирийском государстве, но и на всем Ближнем Востоке, и в Африке, даже если для этого потребуется некоторое время ", - заявил А.Сибига во время визита в Дамаск. В Сирии сегодня большая потребность в муке, пшенице, масле и сахаре. Дамаск заинтересован в обучении студентов в аграрных университетах Украины и трансфере технологий, развитии семеноводства. Там, где тяжело, украинцы рядом. Ведь Украина проходит тот же путь войны и такие же трансформации, как Сирия. Украина готова делиться с Сирией опытом безопасности и опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности. Украинцы и сирийцы в предыдущие годы сильно пострадали от преступных режимов – российского и иранского – чьи преступления против мирных людей невозможно оправдать или забыть. Когда в Украине увидели ужасные кадры из тюрьмы Седная, то сразу вспомнили застенки на освобожденных от российской оккупации территориях Украины. В стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки, даже если это потребует некоторое время. Украина как никто другой понимает важность безопасности для развития и готова делиться опытом безопасности. Первый визит официальной делегации Украины в Сирию за многие годы засвидетельствовал о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Речь идёт о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Киев выразил желание видеть большую долю сирийских товаров в украинском импорте. Министр иностранных дел Андрей Сибига поднял украинский флаг над Почётным консульством Украины в Дамаске.

Сирия сейчас очень важна, поскольку долгое время Россия через режим Башара Асада навязывала своё влияние на Ближнем Востоке и в Африке. От ослабления России на Ближнем Востоке и Африке выиграют все. Визит в Сирию показал готовность Украины помогать народу Сирии восстановить нормальную жизнь в стране. Несмотря на все усилия Кремля дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, Украина остается надёжным партнером для стран региона, готова помогать и поддерживать усилия по преодолению последствий диктатуры. Сейчас на международной арене всё чаще проявляется новое геополитическое правило: там, где вытесняют Россию, там появляется Украина. После побега диктатора Башара Асада, возле его заброшенной резиденции был найден портрет Владимира Путина. Он валялся под пальмой, избитый и сломанный, выброшенный и никому не нужный.