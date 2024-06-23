Так называется моя книга, которая с осени 2023 года – к 170-летию начала Крымской войны – публикуется на портале "7 искусств". Можно без ложной скромности и ничуть не преувеличивая сказать, что это первая объективная книга о важном сражении. Синоп послужил casus belli для вступления Англии и Франции в войну против России и стал последней крупной победой русского флота.

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Написать книгу меня побудила характерная особенность российской историографии вообще и военно-морской в частности, ее прискорбная – гм, как бы выразиться поделикатнее? – недостоверность. А отдать публиковать в "7 искусств" заставили два обстоятельства. Во-первых, данный портал (настоятельно рекомендую ознакомиться с ним) это одно из самых солидных и популярных русскоязычных изданий за рубежом, он отмечен Беляевской премией.

Второе обстоятельство заключается в том, что сейчас в России сферой истории заправляет Мединский, одиозный советник Путина: он возглавляет влиятельное Российское военно-историческое общество, издает, редактирует и переписывает учебники, продвигает идейно близких людей в руководство высших учебных заведений и т.д. и т.п., в общем, дирижирует государственным идеологическим оркестром.

Ну а сам Путин 8 мая 2024 года подписал указ № 314 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". В коем указал, что историческое просвещение это регулируемая государством деятельность, а все институты, ведущие таковое, включая научные и образовательные организации, академические и университетские центры, организации культуры и искусства, средства массовой информации и пр. и пр. являются субъектами государственной политики, направленной на формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей и любви к Родине.

Понятно, что указ означает цензуру, ясно, что он неминуемо коснется изданий и издательств, причем в первую очередь. Поскольку же присущая российскому обществу система ценностей давно и хорошо известна – хотя бы по реакции на агрессию против Украины, – то я, предвидя сие (да что там предвидя, уже ощутив на себе!), отдал книгу в "7 искусств". В России после 24 февраля 2022 года ее опубликовать невозможно.

Впрочем, там и до Мединского, за исключением тридцатилетнего периода, который закончился в 2022 году, объективный подход к истории не процветал, и в предисловии к книге я поясняю причины, по которым взялся за перо. Оно было написано еше до русско-украинской войны, когда не была исключена возможность издания книги в России и поэтому выдержано в сдержанном тоне. Сейчас я написал бы жестче.

"Три полоски на широких отложных воротниках-гюйсах российских матросских форменок нашиты в честь трёх главных побед русского флота, в числе которых и Синопская виктория. Но с тех пор прошло 170 лет, о сражении написано немало книг и статей, а объективная его история так и не создана. Многое подлежит уточнению, исправлению – и критике.

Причины понятны: история в России всегда являлась инструментом идеологии, и цензура, самоцензура, ложно понятый патриотизм, ангажированность или страх мешали беспристрастному анализу. К тому же дело касается такой чувствительной темы, как сокрушительно проигранная Крымская война. В попытках скрасить горечь поражения историки с одной стороны шли на умолчания и даже искажения неудобных фактов, а с другой стороны на неумеренные восхваления. Николай Лаврентьевич Кладо, историк и теоретик русского флота, получивший почётное прозвище "русский Мэхен", недаром писал: "возвеличивая Синоп, мы пришли к Цусиме".

Но объективный анализ необходим, пусть и запоздалый. Ибо Синоп отнюдь не случайно стал не только причиной Крымской войны, но и поворотной вехой в истории русского флота. Баталия сия стала его последней большой победой, причём победой пирровой, хотя потерь в кораблях эскадра Нахимова не понесла. Однако пожар Синопа привёл к собственноручному утоплению Черноморского флота России, к осаде Севастополя и в итоге "битва славная, выше Чесмы и Наварина" ознаменовала начало череды поражений, увенчанных Цусимой.

Поскольку же всерьёз анализировать Синопский бой в России желающих нет, в отличие от воспевателей побед, то займёмся изучением проблемы сами..."

Мои военно-морские штудии

Вот я и занялся изучением проблем российской военно-морской историографии. Эта работа и привела меня к написанию книги "Синоп – пиррова победа". Предвижу вопрос: а достаточно ли автор квалифицирован и авторитетен, чтобы подвергать сомнению общепринятые представления?

Полагаю, достаточно. Хотя с военно-морским флотом не был связан, если не считать того, что в одном закрытом институте начинал тему РЭБЗ авианосного соединения, которая в итоге привела к созданию системы "Копье" для ТАВКР (тяжелый авианесущий ракетный крейсер) "Адмирал Кузнецов".

Дело в том, что историей флота интересуюсь с детства, прочитал множество книг на эту тему, неплохо ее изучил, и в итоге моей книге предшествовало множество весомых публикаций, в том числе на сайтах ВМФ РФ, ВМФ Украины, в известном военно морском сборнике "Гангут", в газете ученых "Троицкий вариант - Наука" и в газете "Независимое военное обозрение", в журналах "Знание-Сила" и The Artilleryman Magazine и во многих иных изданиях России, Украины, США и Канады, включая киевские "Зеркало недели" и Oboz.UA.

Также на моем счету глава о военно-морской доктрине Германии перед Первой мировой войной в трехтомнике "Неизвестная война" (2014 г.) издательства "Знание-Сила". Ссылалась и Википедия на мои работы, их высоко оценили турецкие историки Джандан Бадем (Candan Badem) и Эмир Йенер (Emir Yener), их читают специалисты в Academia.edu.

Так что квалификации для написания книги на эту тему мне хватает. Полагаю также в этой связи (думаю, что многим это вполне понятно), что для обнаружения неточностей, умолчаний и намеренных искажений фактов в историях войн и сражений не нужно быть полководцем, адмиралом или профессиональным историком, достаточно хорошо владеть общими знаниями по теме, корпусом первоисточников (это главное), обладать здравым смыслом и критическим мышлением. И конечно, уметь писать и быть независимым от российской государственной машины.

Для истории Крымской войны первоисточники это рапорты, донесения, приказы, отчеты и прочие военные документы, протоколы совещаний, тексты договоров, манифестов, дипломатическая переписка, а также письма и воспоминания участников событий. Их внимательное изучение и позволяет прийти к заключению о недостаточной объективности имеющихся работ о Синопском сражении и в целом о Крымской войне, хотя таковых за 170 лет написано немало. Свежим примером такого рода идеологической мусорной литературы может служить исторический роман "Синоп" (2020 год) плодовитого и популярного в России автора, капитана 1 ранга В. Шигина. По совместительству он махровый антисемит, о чем я писал на портале "Заметки по еврейской истории" в статье "Еврейские герои Синопа".

Разумеется, к первоисточникам относятся и сообщения прессы того времени, но к этому источнику следует относиться критически, как, впрочем, и ко всем перечисленным. Так, в моей книге приведен яркий пример дезинформации газеты "Северная пчела", которую издавал Фаддей Булгарин, агент III отделения ЕИВ канцелярии (политический сыск и пророссийская пропаганда, в том числе за рубежом). Ее дешевая портовая сплетня стала основой смехотворного утверждения русских историков о том, что лихим пароходофрегатом "Таиф" командовал англичанин Слейд.

Этот доблестный корабль совершил настоящий подвиг, прорвавшись в Синопе сквозь строй русских линейных кораблей, с боем обыграв два фрегата, а затем после жаркого боя оторвавшись от трех пароходов Корнилова. Командовал им (и как видим, командовал блестяще) египетский binbaşi (лейтенант-командор) на турецкой службе Араб Яхъя Бей. Сие не так уж трудно было выяснить, тем не менее в России буквально все историки приняли несуразную и явно лживую версию о британце, представителе ненавистных "просвещенных мореплавателей" на капитанском мостике "Таифа". Там до сих пор повторяют измышления о трусости Слейда, о том, что он в самый ответственный момент сражения предал боевых товарищей и за их спинами бежал от врага.

И если бы это было единственная подмена фактов домыслами, нет, таких случаев предостаточно! Да, большей частью историки работали не так грубо, гораздо чаще они предпочитали замалчивать неудобные факты или интерпретировать их в нужном свете. Недаром именно в России популярно выражение, что история не наука, а искусство трактовок. В книге я привожу множество примеров тому. Их так много, что читателю придется согласиться с моим утверждением, что это первая объективная книга о Синопском сражении и в целом о Крымской войне на Черноморском театре военных действий.

Так, ни в одной из работ не проанализированы грубые ошибки начальника штаба Черноморского флота адмирала Корнилова во время его выхода в море в ноябре 1853 г., когда русские эскадры по его вине не сумели перехватить в открытом море турецкую эскадру, которая и укрылась в Синопе (английская версия статьи об этом вышла в The Artilleryman Magazine). Никто не обратил внимания на запредельную скорострельность пушек кораблей Нахимова в Синопском сражении, на разительное несовпадение реальной роли адмирала Нахимова в обороне Севастополя с той сусально-героической, которую приписывают ему российские историки и писатели. Примеры можно множить и множить и я разбираю их в книге. Буду рад, если вы с ней ознакомитесь.