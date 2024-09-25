Сентябрь выдался горячим, как на фронтах боевых действий, так и на прочих фронтах. Поляризация общества и накал предвыборной кампании в США таковы, на кону стоит так много, что закрадывается предчувствие второй гражданской войны. А поскольку США страна № 1 в мире, то это не только проблема Америки, это проблема всего свободного мира.

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Ситуация в колеблющихся штатах

Полагаю, многие знают, что выборы в США непрямые, и что для победы на них нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков. А также то, что есть синие штаты, в которых победа обеспечена кандидату демократов (они дают 226 голосов), есть красные штаты, традиционно голосующие за республиканца (219 голосов), и есть свинг-штаты, колеблющиеся, которые и решают судьбу выборов. Их семь: Пенсильвания (19 выборщиков), Мичиган (15), Висконсин (10), Северная Каролина (16) и Джорджия (16), Аризона (11) и Невада (6).

В общенациональных опросах лидирует Харрис, но с небольшим отрывом, так что исход выборов не определен, тем более что опросы могут ошибаться в любую сторону, что мы не раз уже видели. К тому же за полтора месяца может многое произойти, что мы также не раз наблюдали – хотя бы этим летом. Однако есть факторы, которые могут помочь Харрис в этих ключевых штатах. При этом ей достаточно 44 голоса их выборщиков, тогда как Трампу требуется 51. В случае равенства (Харрис 43, Трамп 50, в итоге у обоих по 269) победителя определит, по-видимому, Конгресс.

Оценим шансы кандидатов в свинг-штатах.

Пенсильвания. Наиболее вероятно, что выборы решатся именно здесь. На понедельник 23 сентября Харрис лидирует с отрывом 1,3%, что в пределах статистической погрешности. Однако кандидатов от третьих партий (Кеннеди, Стайн, Уэст, зелёные, либертарианцы), которые могут отнять у нее голоса, не будет в бюллетенях. Кроме того, в штате очень популярен губернатор демократ Джош Шапиро, а Боб Кейси, кандидат от демократов в Сенат лидирует с отрывом в 5% от трамписта Дэвида Маккормика. Поскольку же подавляющее большинство избирателей голосуют за всех кандидатов из одной партии, можно предположить, что Кейси победит с меньшим разрывом, а Харрис с большим. Мичиган. У Харрис +2,5%, что ничего не гарантирует. В штате живет много мусульман, часть которых откажется голосовать за Харрис из-за её поддержки Израиля. Но и поддерживать исламофоба Трампа для них вряд ли приемлемо. И в Мичигане тоже проходят выборы в Сенат, в которых демократ Элисса Слоткин лидирует с большим отрывом от республиканца Майка Роджерса. То есть, чтобы Харрис проиграла, избиратели должны проголосовать за Слоткин, за Трампа, за кандидата от третьей партии или не голосовать за президента вообще. Что маловероятно. Висконсин. У Харрис +1,9%. Однако в 2020 году опросы в Висконсине ошиблись на 7%, предсказывая мощную победу Байдена, тогда как он победил с минимальным разрывом. Но и там та же ситуация: кандидат в Сенат от демократов Тамми Болдвин опережает республиканца Эрика Ховде в разных опросах от 3 до 8%. И это тоже может помочь Харрис. Северная Каролина. Харрис сейчас проигрывает 0,6 процента, а демократы не побеждали здесь с 2008 года. Тем не менее скандал с кандидатом на пост губернатора трампистом Марком Робинсоном, который на днях объявил себя черным нацистом, может очень сильно навредить Трампу. Джорджия. Лишь в 2020 году, впервые с 90-х, штат проголосовал за демократа (Байдена). Харрис там пока проигрывает: –1,4%. Но Трамп, неспособный контролировать свои импульсы, продолжает атаковать республиканского губернатора Брайана Кемпа за то, что он не поддержал его ложь про украденные выборы. К тому же зелёных и Стайн не будет в бюллетенях. Аризона. И этот штат впервые с 90-х годов проголосовал за демократа в 2020-м. Там Харрис отстает на 1,1%. Но и здесь демократический кандидат в Сенат Рубен Галлего опережает трампистку Кэрри Лейк на 5–14% в зависимости от опроса. Ещё более важно, что вопрос легализации абортов будет в тех же бюллетенях. Вопрос права женщин на аборт очень популярен и может значительно увеличить явку демократически настроенных избирателей, хотя этот очень важный момент не регистрируется в стандартных опросах общественного мнения. Невада. Исторически штат голосовал за демократов, но сейчас у Харрис преимущество всего лишь в 0,5%. Но и здесь кандидат в Сенат демократ Джекки Розен опережает республиканца в разных опросах на 8–13%. И здесь вопрос абортов выставлен на голосование. И, кстати, зелёных, Стайн и Уэста не будет в бюллетенях.

И еще Небраска. Дело в том, что в отличие от почти всех остальных штатов, Небраска не отдает голоса всех своих выборщиков победителю. Из четырёх два отдается победителю по всему штату и по одному победителю каждого округа. И демократы уверенно лидируют во втором округе, от которого они получат одного выборщика.

Почему это важно? Если не подведут Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, этого будет минимально достаточно для победы Харрис. Но без второго округа Небраски будет ничья (269–269), что угрожает возвращением Трампа. Поэтому трамписты начали давить на Небраску, требуя изменения законодательства штата, чтобы отдать всех выборщиков Трампу. Для этого в местной легислатуре нужно 33 голоса из 49. Демократы контролируют 16, и23 сентября ещё один бывший демократ, который стал республиканцем, заявил, что отказывается менять законодательство за несколько недель до выборов. Этого достаточно, чтобы провалить план трампистов.

Какие могут быть сюрпризы? Их может преподнести моя Флорида. Победить здесь будет очень сложно, но у нас тоже на голосование выставлен вопрос абортов, а кандидат в сенаторы лишь на 1% отстает от республиканца. С другой стороны, неожиданное поражение в каком-то синем штате, например, в Вирджинии, практически гарантирует победу Трампу. В общем, есть самые разные комбинации для победы Харрис, но главное в том, что у нее есть реальные шансы на победу во всех семи ключевых штатах.

N.B. Обзор основан на данных Дмитрия Абрамсона, популярного и объективного американского аналитика и блогера. Он часто выступает на Ютуб-канале Rashkin Report Юрия Рашкина – рекомендую послушать. Также Дмитрия можно найти в Фейсбуке.

Резюме для Украины

Украинцам надо надеяться на победу Харрис! Ее команда, в отличие от команды Байдена, жестко настроена на противодействие России и на более решительную поддержку Украины. В которой, как ни странно, много сторонников Трампа. Даже среди фронтовиков. Даже после того, как по его вине на полгода была остановлена помощь ей, что привело к потере Авдеевки и дестабилизации фронта, с которой до сих пор не удается справиться. Даже после того, как на днях он заявил, что поддержка Украины не в интересах США. Поразительно!