Блог | Олег Маруховский: Символическое, но недостаточное для победы значение визита Байдена в Украину

20 лютого 2023 року відбувся неочікуваний для багатьох візит президента США Джо Байдена до України. Ця подія відбулася напередодні першої річниці початку повномасштабного російського вторгнення, що має потужне символічне значення в плані демонстрації підтримки Україні.

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Сильний сигнал підтримки України від США для всього світу

Звичайно, візит американського президента став справжньою "бомбою" для українських і світових медіа, які почали надавати цій події надто оптимістичного забарвлення. Насправді його символічна складова набагато перевищує практичну, і має слугувати в першу чергу сигналом для беззаперечної, довготривалої та стратегічної підтримки України як для Європи, так і для Росії, а також для нібито "нейтральних" країн на кшталт Китаю, Індії, Латинської Америки, які досі не можуть визначитися із чіткою позицію стосовно російської агресії.

Якщо перейти до практичних наслідків візиту Джо Байдена до України, то окрім гучних заяв про підтримку, не прозвучало майже нічого, що може закрити нагальні потреби Збройних Сил України станом на зараз, тобто вельми важку ситуацію на фронтах перед широко анонсованих "великим російським наступом" напередодні 24 лютого. Зокрема, під час виступу американський президент підсумував обсяги західної військової допомоги, озвучивши цифру в 700 танків і тисячі бронемашин, що було помилково сприйнято багатьма спостерігачами як анонс нового пакету допомоги.

Рівень військової допомоги від США залишається недостатнім

Варто зазначити, що новий пакет допомоги вартістю близько 500 млн доларів був представлений під час візиту, але складається він переважно з артилерійського, протитанкового та зенітного озброєння й боєприпасів, що, звісно, є дуже необхідним, але водночас не дає якісного підвищення атакувальних спроможностей ЗСУ. Звичайно, можна припускати наявність кулуарних домовленостей і приховування інформації з метою безпеки, але публічно президент Байден знову не просунувся вперед у наданні Україні ракет великої дальності та авіації західних зразків. Тобто, поки всі медіа називають візит голови Білого Дому "сміливим вчинком" і "приниженням Росії", американський лідер явно досі побоюється міфічних "червоних ліній", накреслених Кремлем у питанні ракетного озброєння та авіації для України.

Захід та США продовжують виснажувати Росію силами української армії

Натомість Джо Байден вчергове підкреслив, що "попереду важкі дні, тижні та роки" та що "мета Путіна - стерти Україну з карти", що є очевидним вже майже рік. Однак, судячи з усього, ставка на затягування війни та виснаження Росії продовжується, попри те, що це призводить до набагато більш болісного виснаження людських, економічних, фінансових і військово-технічних ресурсів України. Здається, що Захід продовжує вірити у дипломатичні можливості зупинити путінську агресію, кожного разу посилаючи в Кремль сигнали, які він ігнорує і відповідає підвищенням ескалації. Такими відповідями Росії були мобілізація, терористичні удари по критичній інфраструктурі України, залучення Ірану до постачань зброї тощо. Наразі не виключено приєднання до постачань зброї з боку Китаю, а також постійні ризики приєднання Білорусі до війни на боці Російської Федерації.

Західна військова допомога відстає від реальних потреб на декілька кроків

На жаль, перебуваючи в полоні своїх спотворених уявлень про російські політичні еліти, і Путіна зокрема, Захід завжди на декілька кроків відстає від адекватного реагування на російську ескалацію. Після декількох місяців ракетних обстрілів в Україну потроху надходять новітні засоби протиповітряної оборони, постачання танків затягується на довгі місяці, причому США обіцяє 31 танк "Абрамс" наприкінці року, при тому, що має їх близько 6 тисяч на озброєнні за відсутності сухопутних кордонів із потенційними ворогами. Така ж сама ситуація із бойовими літаками, яких Сполучені Штати мають близько 5 500 одиниць, з них близько 900 тільки моделі F-16, яка вже вважається застарілою. При початку підготовки українських пілотів десь влітку 2022 року ми могли мати підготовлені екіпажі цією весною, а передача 150 літаків жодним чином би не послабила оборону Америку, а для України це могло б стати одним із вирішальних факторів переможних дій на фронті. Ракети ж ATACMS дальністю в 300 км для американських систем MLRS, які українські військові опанували ще на початку літа 2022 року, вже багато місяців могли знищувати окупантів на нашій землі.

Тому можна підсумувати, що попри усю символічність та знаковість візиту президента США Джо Байдена до України, на нашу думку, Сполучені Штати докладають недостатньо зусиль по зупиненню війни. Це стосується як не зовсім достатньої перш за все за номенклатурою, а не за обсягом військової допомоги. Також очевидно, що санкційний тиск, політичні та дипломатичні зусилля на міжнародному рівні виявилися недостатніми, адже на після року війни Кремль навіть не думає зупинятися…