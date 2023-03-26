Сийярто намекнул, что Венгрия поддержит возвращение Украине оккупированных РФ территорий

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что призывы его страны к миру в Украине не означают согласия с тем, что Россия сохранит за собой оккупированную на данный момент территорию. В то же время он подчеркнул, что прекращение огня должно произойти немедленно.

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Об этом глава венгерского МИД заявил в интервью Associated Press. Он отметил также, что сесть за стол переговоров – не значит принять сложившее на данный момент положение вещей.

"Когда прекращается война и начинаются мирные переговоры, совсем необязательно, чтобы границы были там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории… Сейчас должно наступить прекращение огня", – заявил Сийярто.

Напомним: ранее Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины странами ЕС. Сийярто объяснил позицию страны "желанием мира", однако отметил, что Будапешт "не будет мешать другим делать то, что они хотят".

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки Западом оружия Украине затягивают войну. Он назвал вооруженную агрессию России против Украины "войной между двумя славянскими странами", в которую Евросоюз не должен вмешиваться.

Чиновник призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а страны Запада – прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО якобы из-за "опасности" для школ на Закарпатье;

– также в Венгрии заявили, что не будут арестовывать президента РФ Владимира Путина, если он приедет в страну. Власти в Будапеште считают, что выдача ордера на арест Путина якобы ведет к "дальнейшей эскалации".

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