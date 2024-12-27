Сибига встретился с премьером Аргентины: обсудили поддержку и борьбу Украины за мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 декабря провел переговоры с премьер-министром Аргентины Херардо Вертейном. Стороны обсудили поддержку и борьбу Украины за мир.

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Об этом сообщил сам министр иностранных дел. Как отмечается, диалог прошел на фоне аналогичных переговоров лидеров государств.

"Я разговаривал со своим аргентинским коллегой Херардо Вертейном после сегодняшнего разговора между нашими лидерами Владимиром Зеленским и Хавьером Милеем", – сказал Сибига. В аппарате МИД уточнили, что переговоры прошли по телефону.

По словам главы МИД, стороны "обсудили практические шаги по реализации договоренностей", которые были достигнуты между Зеленским и Милеем.

"Аргентина решительно поддерживает борьбу Украины за свободу и независимость. Мы ценим это", – добавил Сибига.

Между прочим, Херардо Вертейн (родился в 1955 году в Буэнос-Айресе) имеет украинские корни. Его прадед Леон Вертейн эмигрировал из украинской части Бессарабии в Аргентину в 1904 году со своей женой Аной и их четырьмя детьми.

Вертейна в Аргентине воспринимают, прежде всего, как бизнесмена. Дело в том, что семье Вертейнов принадлежит Werthein Group, самый крупный экономический конгломерат Аргентины. Помимо сети сельскохозяйственных ферм, Werthein Group имеет подразделения по оптовой торговле, недвижимости и энергетике. Семья Вертейнов также контролирует телекоммуникационную компанию Telecom Argentina.

Собеседник Владимира Зеленского Хавьер Милей в политическом плане похож на украинского лидера. Действующий президент Аргентины – шоумен и телеведущий и почти не имеет опыта в политике. Он был избран благодаря подавляющему большинству голосов молодых аргентинцев.

По своим политическим предпочтениям Милей, как и Зеленский, относит себя к либертарианцам. Оппоненты аргентинского президента чаще используют слово "анархист" (как бы смешно это ни выглядело) – и Милей с ними соглашается, но уточняет, что он "анархокапиталист".

Милей стал известным телеведущим благодаря критике политической элиты Аргентины и ее несостоятельности к нормальному экономическому управлению.

Как сообщал OBOZ.UA, новые президент и правительство Аргентины решили подать заявку на вступление в НАТО. Также страна хочет закупить истребители F-16 вместо китайских самолетов и предоставить Украине военную помощь, прислав ей оружие, необходимое для ведения войны против России.

Причем, ранее Аргентина официально обратилась к НАТО с просьбой стать глобальным партнером Альянса. Также страна активно обсуждает передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard.

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