Сибига в Брюсселе встретился с главой МИД Венгрии Сийярто: о чем договорились. Видео

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Политики провели переговоры в штаб-квартире НАТО.

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Об этом Сибига сообщил в своей соцсети Х в пятницу, 4 апреля. В ходе разговора министры договорились на следующей неделе провести раунд соответствующих консультаций между командами Украины и Венгрии.

Андрей Сибига отметил, что Киев заинтересован в конструктивном диалоге с Будапештом.

"Я встретился с Петером Сийярто, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку дня и подтвердить заинтересованность Украины в поддержке конструктивного диалога с Венгрией. Мы обсудили пути решения проблемных вопросов в наших двусторонних отношениях... Мы договорились провести следующий раунд соответствующих консультаций между украинской и венгерской командами на следующей неделе", – отмечается в сообщении.

Украинский политик заверил, что Украина заинтересована в поиске решений, а не помех.

"Как два соседа, оба наших народа заслуживают надежного мира, безопасности и развития", – резюмировал Сибига.

Напомним, по словам министра МИД Украины, страна-агрессор Россия тянет время и продолжает терроризировать украинские города и гражданскую инфраструктуру. Со своей стороны, Украина приняла предложение США о временном полном прекращении огня без каких-либо условий и оговорок. Поэтому абсолютно понятно, кто сейчас является реальным препятствием для установления мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Сибига обсудил с Рютте мирное соглашение и коварную тактику Путина, где, в частности, обсуждался вопрос о сдерживании России, означающий и гарантии безопасности для Украины.

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