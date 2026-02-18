Сибига собирается в Китай: в МИД раскрыли детали договоренностей в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение совершить визит в Китай. В МИД отмечают, что Пекин имеет реальные инструменты влияния на Москву для ускорения завершения войны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-брифинга. По его словам, переговоры между Андреем Сибигой и его китайским коллегой были продуктивными и стороны перешли к конкретному планированию дальнейших контактов. Они обменялись приглашениями о взаимных визитах.

В частности, Сибига пригласил министра иностранных дел Китая посетить Украину, в то же время украинская сторона получила приглашение совершить визит в КНР. Конкретные даты и детали поездок по состоянию на момент публикации согласовываются.

Кроме того, Украина официально подтвердила заинтересованность в проведении переговоров на уровне лидеров государств. В МИД отметили, что реакция Пекина на эту инициативу была сдержанно-конструктивной: украинская сторона получила нейтрально-позитивный сигнал о готовности прорабатывать возможность таких контактов.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что диалог с Китаем является критически важным в контексте войны. По словам Тихого, страна остается глобальным игроком, который имеет рычаги влияния на Москву и способен ускорить завершение войны со стороны страны-агрессора.

В МИД также отметили, что сейчас геополитическая субъектность сосредоточена в Пекине, а не в Москве, поэтому разговор с китайской стороной о прекращении российской агрессии является целесообразным.

Напомним, ранее Китай отметил стабильность и последовательность своей внешней политики. Страна придерживается задекларированных принципов и реализует их на практике. Речь идет, в частности, об уважении суверенитета и учете законных интересов безопасности всех сторон.

