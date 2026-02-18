УкраїнськаУКР
"Российские награды вызывают амнезию": Сибига поставил на место Сийярто после скандального заявления об Украине

Ольга Ганюкова
Новости политики
1 минута
3,8 т.
Министр иностранных дел Украины жестко отреагировал на заявления венгерского коллеги о роли Украины в защите Европы. Андрей Сибига отметил, что именно украинцы сдерживают российскую агрессию и выигрывают время для всей Европы.

Он также иронично заметил, что "российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию". Об этом Сибига написал в соцсети X.

Глава МИД Украины ответил на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который ранее назвал "большой ложью" утверждение о том, что Украина защищает Европу.

Сибига же подчеркнул, что Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште".

"Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", – отметил украинский министр.

Сийярто в интервью CNN заявил, что, по мнению Будапешта, Россия не нападала ни на одно государство-член ЕС, а безопасность Европы гарантирует НАТО, а не Украина. В то же время он признал, что украинцы "героически борются", однако подчеркнул, что эта война "не является войной Венгрии".

Венгерский министр также заявил, что Будапешт выступает за мирное урегулирование путем переговоров и поддерживает каналы коммуникации с Москвой.

Кроме того, по его словам, венгерские власти не допускают использования средств своих налогоплательщиков для помощи Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрии без "дешевой российской энергии" якобы грозит стремительный рост цен на все, в том числе на коммунальные услуги. Украина якобы требует от Брюсселя "отключить Венгрию от дешевой российской энергии" – речь идет о газо- и нефтеснабжении, – что грозит неизбежным ростом сумм в счетах венгров за коммунальные услуги.

