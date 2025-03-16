Си Цзиньпин отказался посетить Брюссель по случаю 50-летия дипломатических отношений Китая и ЕС – FT

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не поедет в Брюссель на юбилейный саммит, посвященный 50-летию дипломатических отношений Китая и Европейского Союза. На встрече вместо Си, отклонившего первоначальное приглашение, присутствует премьер-министр Ли Цян.

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Таким решением Пекин следует традиции, когда китайский премьер посещает саммит в Брюсселе, а президент принимает европейских лидеров в Пекине. Об этом сообщает The Financial Times.

Однако официальные лица ЕС считают, что президент Китая должен присутствовать на встрече, отмечая ее важность для празднования полувека дипломатических отношений.

Решение Си не ехать в Европу восприняли как подтверждение того, что Пекин не готов подкрепить реальными шагами теплые слова о необходимости сотрудничества перед нападением президента США Дональда Трампа на многосторонний мировой порядок.

Нынешний саммит проходит в особенно чувствительное время для отношений между ЕС и Китаем. Отношения между сторонами усложнились после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, когда ЕС обвинил Китай в поддержке России.

Кроме того, Брюссель ввел таможенные пошлины на китайские электромобили, считая, что они получают несправедливые государственные субсидии. Китай, со своей стороны, не спешит снижать торговые барьеры, что усугубляет конфликт. В прошлом году торговый дефицит ЕС с Китаем составил 304,5 млрд евро.

"Отношения замерзли", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. "Это изменение тона, а не сути. Их политика не изменится, и то же касается нас".

Бывший посол Китая во Франции Лу Шайе, который сейчас является специальным представителем Пекина по европейским делам, сказал, что политика Китая по отношению к Европе всегда "защищала мир, дружбу, сотрудничество и взаимную выгоду".

"Это никогда не изменялось. Просто контраст с текущей политикой США в отношении Европы делает политику Китая в отношении Европы еще более дальновидной, справедливой и разумной. Я надеюсь, что это может послужить тревожным звонком [для Европы]", – сказал он.

Известный как дипломат "волчий воин" за свою агрессивную дипломатию, Лу вызвал возмущение в Европе в прошлом году, когда подверг сомнению, является ли Крым частью Украины и суверенитета бывших советских республик, таких как члены ЕС Латвия, Эстония и Литва.

Некоторые комментаторы восприняли его назначение руководить дипломатическими отношениями Китая с Европой как усиление позиции Пекина, но в то же время другой дипломат ЕС сказал, что "идет наступление китайского очарования".

"Китай даже сказал, что ожидает, что Европа будет иметь место за столом переговоров [на мирных переговорах по Украине]", — добавил дипломат. "Я также слышу меньше разговоров о торговых спорах между ЕС и Китаем. Они все еще существуют, но на них меньше внимания".

Глава ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович планирует поездку в Китай в конце месяца. В то же время, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в комментарии Financial Times, что ЕС должен учитывать возможности сотрудничества с Китаем. По его словам, если Пекин может стать партнером, Европа должна пользоваться этой возможностью.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС продолжит политику "уменьшения рисков", чтобы защитить собственную промышленность. В то же время, она предположила, что возможно "найти соглашения, которые могли бы даже расширить наши торговые и инвестиционные связи".

Ранее ЕС вынужден был реагировать на 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, введенные администрацией Дональда Трампа. Хотя промышленные группы предостерегают об отрицательных последствиях, в Брюсселе считают, что главным вызовом сейчас является защита рынка от переизбытка китайских товаров, которые могут хлынуть в Европу из-за ограничений в США.

В прошлую пятницу ЕС начал антидемпинговое расследование по поставкам из Китая адипиновой кислоты, используемой в производстве нейлона. Это уже 11-й подобный случай с октября – ранее ЕС ввел проверки импорта китайской сладкой кукурузы, металлических винтов и свечей.

"Неофициальные дискуссии продолжаются как по установлению даты саммита ЕС-Китай в этом году, так и по уровню представительства", — сказал чиновник ЕС.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает "никакой информацией для предоставления" по этому поводу.

Как сообщил OBOZ.UA, Вашингтон обеспокоен тесным сотрудничеством между Россией и Китаем. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны ослабить этот союз, избегая прямого конфликта между двумя ядерными державами.

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