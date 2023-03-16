Информация о возможной поездке Си Цзиньпина в Москву между 21-25 марта исходит от двух американских газет и не имеет подтверждения из Пекина и Москвы. Эти газеты также напомнили председателю КПК, что после поездки в Москву ему надо не забыть позвонить в Киев.

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Исходя из такой подачи информации можно сделать два вывода – Си Цзиньпин не поедет в Москву как минимуму из принципа, чтобы не идти на поводу у американских СМИ. Второй вывод – кто-то в США очень заинтересован в том, чтобы подтолкнуть его к такой поездке, прислонить к сверхтоксичному путину и заявить об оси зла Пекин – Москва. Этот кто-то не обязательно находится в администрации Байдена. С гораздо большим основанием он может находиться в окружении Трампа или шире – в штабе республиканской партии и планирует реанимировать под выборы старую тему связей Хантера Байдена с китайцами и их деньгами.

У Си Цзиньпина тоже нет собственных очевидных причин отложить все дела и лететь в Москву, тем более, что это отрицательно скажется на его международном имидже. Если ему нужна какая-то информация, то её сбор уже проделал Ван И. Если ему нужен "путин", то тот сам прилетел 15 марта в Улан-Удэ после того, как рано утром 14 марта два истребителя РФ всё-таки смогли опрокинуть в море разведывательный самолёт США. Прилетел, намекая Си Цзиньпину, я здесь рядом, случайно, проездом, может разрешите заехать к вам в Пекин?

Но уже 16 марта он выступал в Москве на съезде промышленников и предпринимателей. В Пекине явно отказали двухголовому путину, и он с горя даже не заехал ни во Владивосток, ни в другие города по соседству, что было логичным после такого дальнего перелёта.

Двухголовому, так как по мнению Тараса Черновола в Улан-Удэ прилетело два путина – один основной, второй запасной. Запасная модель путина бегала по заводу в Улан-Удэ, а основная модель ждала разрешения прибыть в Пекин.

О двухглавости путина есть две версии. Первая – основной путин настоящий, но очень больной, почему всё чаще и выступает вместе с двойниками. Вторая версия – настоящий путин умер в марте 2015 г., когда он внезапно отменил встречу в Астане с Назарбаевым и лукашенко, после чего на месяц исчез из видеорепортажей. Встреча в Астане позже всё-таки состоялась. Но тогда все впервые обратили внимание, насколько присутствующий на ней путин не похож на того, который недавно подписывал в Минске второе перемирие. Вероятно, замену умершему нашли, но состояние здоровья двойника уже тогда было не очень хорошим. Это может быть связано с тем, что при поиске предпочтение отдали двойнику, близкому по возрасту к оригиналу. Найденный в 2015 г. двойник хорошо вжился в роль, но кашляет и регулярно требует ремонта.

Какая из версий истинная – не имеет практического значения. Во всяком случае, пока не имеет. Разве что, создаёт определённые неудобства Пекину при переговорах с "коллективным путиным" в самом прямом смысле этого словосочетания. Но они ничто в сравнении с теми трудностями, которые есть у китайских коммунистов в данной международной ситуации.

Отношение Пекина к российско-украинской войне можно было бы свести к формуле – белые люди воюют между собой, тем лучше для китайцев, если бы не глобализация всей жизни на планете и тот факт, что КНР граничит с РФ. Поэтому в Пекине не могут полностью следовать этой формуле, как в некоторых странах Азии и в большинстве государств Африки и Латинской Америки.

Пекин весь 2022 г. стремился найти средний путь между этой формулой и своим желанием распространить коммунизм на Тайвань в обмен на осуждение РФ за империализм вплоть до присоединения к международным санкциям против неё. Если бы китайские коммунисты это сделали, то Москва вывела бы свои войска из Украины, включая Крым, с той же скоростью, с какой она вывела их и символичные отряды стран ОДКБ из Казахстана.

Вместо этого Пекин от политики безразличия, которой он следовал с начала 20 февраля 2014 г. российско-украинской войны, занялся поиском срединного пути между безразличием и подзабытым "красным" империализмом, плодом которого были гражданские войны в Корее 1950 – 1953 гг. и во Вьетнаме. Гражданская война в Корее началась с нападения войск Китая и Северной Кореи на Южную Корею сразу по завершению гражданской войны 1946-1950 гг. в самом Китае. По оценкам в гражданской войне в Корее погибло около 400 тыс. китайских солдат и 486 тыс. получили ранения.

Но Китай на пути обменять Украину на Тайвань столкнулся с отказом коренных тайванцев и китайцев, иммигрировавших на остров после гражданской войны, а также демократических стран Азии и США. Вьетнамские коммунисты летом 2022 г., глядя на манёвры армии Китая, решили, что им пора закупить оружие у США. Срединный путь оказался дорогой к большой конфронтации.

Попутно выявилось интересное обстоятельство. За 2022 г. с инициативами посредничества или с заявлениями о мирных планах выступали президенты и премьер-министры Бразилии, Германии, Израиля, Индонезии, Италии, Мексики, Сенегала, Турции, Франции, а также Папа Римский. От имени Бразилии такое заявление было сделано даже дважды – её предыдущим и ныне действующим президентом. Компартия Китая, которая любит рассказывать, что может научить всех правильно жить, весь год оставалась вне этого процесса. Великобритания, США и около 170 государств тоже оставались де-факто вне его.

США категорично отвергали все попытки РФ начать переговоры с ними по признанию захвата ею части Украины в обмен на что-то. Позиция США год оставалась неизменной – РФ должна вывести свои оккупационные войска из Украины и затем начать с ней переговоры. По их завершению США и другие государства могут стать гарантами достигнутых Украиной и РФ соглашений. Если РФ не желает вернуть Украине отнятые территории, то у Украины не остаётся другого выбора кроме как изгнать силой российских захватчиков.

В результате получалось, что Китай как член Совбеза ООН находится вне этого процесса, не препятствует агрессии РФ, и нередко поощряет её при голосованиях. В январе в ЦК КПК обратили внимание на это и в феврале опубликовали два коммюнике, чем хотели заявить, что они тоже в процессе.

Первое называлось "Инициативы глобальной безопасности" и состояло из трёх разделов, в каждом из которых было от 6 до 20 пунктов. Суть его можно свести к двум пунктам. Первый – КПК за равенство всех народов, но привилегированное положение китайцев в Совбезе ООН коммунистов устраивает, и они ничего не хотят менять. Пункт два – китайские коммунисты хотят, чтобы никто не мешал их военной экспансии в Африку под флагом КНР, или под флагами ШОС и БРИКС, если нельзя под флагом КНР. Весь контекст ситуации наводит на мысль, что в Пекине отложили идею принести коммунизм на Тайване в дальний ящик стола, и решили прозондировать вопрос: можно ли получить "свободу рук" в Африке в обмен на защиту Украины от агрессии РФ.

Второе коммюнике "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" появилось через три дня и состояло из 12 пунктов. В отличие от первого оно было бюрократической отпиской, смысл которой – показать всем, что Китай тоже в процессе. У него нет мирного плана, но позиция есть, что удобнее, так как ни к чему не обязывает. Заодно сделали в терминах заголовка приятное Москве, а в тексте приятное остальным – заявили о недопустимости войны с использованием ядерного оружия.

Пекин обозначил вторым коммюнике, что он в процессе и что эта его позиция может трансформироваться в нечто более конкретное, в зависимости от результатов большого торга в двух направлениях, который он начинает. Пока основной вопрос, который в ЦК КПК хотят выяснить для себя, что они могут получить от РФ если будут продавать ей снаряды и оружие, и что они могут получить от США и других стран демократии, если не будут продавать РФ оружие. Есть и другие вопросы, которые в КПК хотели бы прояснить для себя.

При этом в Пекине никуда не спешат, в отличие от Москвы. Пекину интересно увидеть, как пройдут военные действия весной-летом и лишь затем принимать какие-то решения. В такой ситуации у Си Цзиньпина нет видимых причин ехать в ближайшее время в Москву.

Спешат в Москве и хотят произвести впечатление на Пекин. Для этого в 7 часов утра 14 марта атаковали самолёт США над Чёрным морем в международном пространстве и вызвали на этот же день Асада в Москву. Там какая-то их двух голов путина говорила с ним три часа, а затем произошла доукомплектация голов, и они улетели в Бурятию. Из Асада в Москве выдавили на камеру заявление: он убеждён, что захваченные РФ земли – это российские земли, которые Украине подарил Ленин сто лет назад. О войне 1918-1921 г. между УНР и РСФСР он не знает или сделал вид, что не знает. О Конотопской битве и многих украинско-московских войнах тоже не знает. Он также пообещал, если сирийцы наймутся убивать украинцев в армию РФ, то "мы знать об этом не будем". "Социалист" Асад говорит о себе во множественном числе – "мы", как Николай II и другие цари московские.

Путин надеялся впечатлить Си Цзиньпина униженным Асадом, сбитым беспилотником США и информационным шумом из-за этого, чтобы удостоиться аудиенции, для чего сразу прилетел в Улан-Удэ с намерением просить снарядов и ещё что-то. Но Си Цзиньпин мудро отказал ему во въезде в Пекин. У ЦК КПК есть много других людей для решения подобных вопросов в рабочем порядке без привлечения к ним внимания СМИ и портить Си Цзиньпину имидж такой встречей не имело смысла.