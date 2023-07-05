Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в войне против Украины – FT

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерегал кремлевского диктатора Владимира Путина от использования ядерного оружия против Украины. Это свидетельствует об обеспокоенности Пекина войной России в нашем государстве, даже несмотря на "молчаливую поддержку" Москвы.

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Об этом идет речь в материале Financial Times. Отмечается, что предостережение Си Путину прозвучало во время его государственного визита в Москву в марте, который стал одной из его первых поездок за пределы Китая после нескольких лет изоляции в рамках политики "нулевого ковида".

Как отметил старший советник китайского правительства, сдерживание Путина от использования ядерного оружия является центральным элементом кампании Китая по восстановлению поврежденных связей с Европой, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противостояние с большей частью континента.

В материале подчеркнули, что предупреждение Си дало надежду, что Китай подкрепляет свою публичную риторику, в которой последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине, за закрытыми дверями – и предупреждает о потенциальных последствиях для двусторонних отношений, которых было бы достаточно, чтобы остановить Путина от такого шага.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже отреагировали на указанный материал издания Financial Times. Руководитель ОП Андрей Ермак поприветствовал такую новость.

"Важна позиция Китая относительно ядерной угрозы со стороны сумасшедшего российского террориста", – написал он.

Напомним: при этом Китай стремится к более тесному военному сотрудничеству с Россией. 3 июля в Пекине министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу провел встречу с главнокомандующим Военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым. Китайский министр сказал, что "совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя вооруженными силами будут продолжать углубляться и укрепляться, постоянно добиваться нового прогресса и выходить на новый уровень".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано озвучил мнение, что настоящие намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане и, похоже, каким-то образом держит кремлевского диктатора Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в российско-украинской войне. Пекин при этом использует Москву для собственной выгоды;

– специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что между Украиной и Россией есть "много трудностей". Однако, несмотря на это, ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров.

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