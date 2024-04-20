Что Си Цзиньпин до сих пор не понял об Украине: Климкин объяснил позицию Китая

Позиция Китая относительно войны в Украине не пророссийская, она – прокитайская. Пекину не выгоден ни проигрыш, ни выигрыш страны-оккупанта России в этой войне, но ему следует наконец-то понять, что Украина является частью европейского, а не постсоветского пространства.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Китайская позиция не колеблется между нами и Россией. Ее нельзя так линейно трактовать. Она всегда прокитайская", – заметил он.

Именно поэтому, по словам дипломата, формируя свою политическую позицию, Пекин будет учитывать, прежде всего, то, как это отразится на его собственной экономике, безопасности и геополитических интересах. "Китай будет учитывать сотрудничество с Россией, использование ее ресурсов, использование России в противостоянии со Штатами, возможность дестабилизации на границе и т.д.", – пояснил Климкин.

В то же время он напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин должен провести целый ряд встреч с западными лидерами, которые могут дать ему понимание, "на что готова пойти Европа" в поддержке нашей страны.

"Очень многое будет зависеть от понимания, на что готова пойти Европа. Очень важно, чтобы китайцы в конце концов поняли, что Украина – это часть европейского, а не постсоветского пространства и чтобы вся их геополитика окончательно изменилась", – подчеркнул дипломат.

Как писал OBOZ.UA, Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15-16 июня. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, на нем могут быть представлены до ста стран мира, в частности глава Белого дома Джо Байден.