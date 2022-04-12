Шмыгаль показал премьеру Литвы последствия зверств россиян в Бородянке. Видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегой из Литвы Ингридой Шимоните 11 апреля посетил Бородянку. Этот поселок месяц был под российской оккупацией и уже освобожден от захватчиков.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram. Он показал Шимоните, что оккупанты сделали с когда-то мирным и уютным поселком под Киевом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины. Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руина – это то, что несет так называемый "русский мир", – отметил глава украинского правительства.

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Он рассказал, что сейчас в Бородянке спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажек, разрушенных авиаударами армии РФ. "Это все, на что способен враг – сражаться с мирным населением", – подчеркнул Шмыгаль.

"Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", – написал премьер.

Напомним, что 10 апреля над освобожденной от российских оккупантов Бородянкой подняли государственный флаг Украины. Разрушенный врагом поселок на Киевщине спасатели продолжают избавлять от последствий "русского мира" – они показали, как выглядит сегодня населенный пункт с высоты птичьего полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер побывали в освобожденной от российских оккупантов Буче. Европейские чиновники собственными глазами увидели, с какой жестокостью путинские войска уничтожали беззащитных и безоружных мирных жителей Киевщины.

Урсула фон дер Ляен сказала, что в Украине, в оккупированных городах и селах, путинская армия показала свое уродливое лицо.