У КНР есть две интересные части. Одна — это Тайвань: формально — часть КНР, фактически — отдельное государство. Другая — это Северный Китай: формально — отдельное государство, фактически — часть КНР.

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Сам себя, правда, Северный Китай называет иначе, но это не столь важно: обычный Китай тоже называет себя совсем по-другому (как, кстати, имеют свои иные самоназвания Германия или Венгрия). Важно, что политически, экономически и главное — ментально это именно Северный Китай. Так что есть Северная Македония, есть Восточный Тимор, а есть — Северный Китай.

Наш, между прочим, сосед. От Харькова — 30 километров по прямой. Так что нам виднее, что оно такое.