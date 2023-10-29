Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил рассмотреть помощь для Украины и Израиля отдельными пакетами. Несколькими днями ранее Байден предложил оказать рекордную помощь для Украины: более 61 млрд долларов. Помощь для Украины имеет решающее значение для геополитической стабильности во всём мире: Россия и ее союзники, а также прокси Кремля, такие как ХАМАС, предпринимают действия, которые могут обусловить новые войны и конфликты. Если Путин получит реванш в Украине, это возможно вдохновит Китай на вероятное вторжение на Тайвань, КНДР попытается атаковать Южную Корею соответственно, Иран использует возможность усилить своё влияние в регионе Ближнего и Среднего Востока. Это типичный геополитический эффект домино, который будет иметь результатом фатальные последствия для мировой демократической системы и вовлечет человечество в эпоху постоянных войн. Стабильная военная и финансовая помощь Украине является самой дешёвой инвестицией в мирное будущее стран Запада и США, в частности. Путин ненавидит Западный мир и стремится превратить его в вассала российско-китайско-иранской геополитической оси.

Действия Москвы направлены на максимальное ослабление стран Запада путём масштабирования военных и гибридных угроз во многих точках мира. События вокруг кровавого нападения ХАМАСа на Израиль могут привести к широкому военному конфликту на Ближнем Востоке. Визит делегации ХАМАС в Москву и состоявшиеся встречи в Кремле являются свидетельством окончательного перехода России на сторону насилия и террора. Указанная организация считается террористической во многих странах Запада, но не в РФ.

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Путин пытается создать новую "ось зла", которая будет открыто угрожать Западу. Задание Кремля – одержать победу или не проиграть в Украине, а также руками своих союзников разжечь аналогичные войны в других частях света. Российские СМИ открыто пишут о том, что в случае уменьшения помощи для Украины, российская армия активизирует боевые действия и пойдёт вперед. Активизация Россией боевых действий приведёт к массовым жертвам среди украинцев. Кремль получил подтверждение посылки снарядов северокорейского производства в количестве 350 тысяч, тогда как Киев получил от всех стран Запада только 300 тысяч снарядов. В таких условиях Россия снова начнёт массово обстреливать прифронтовые и пограничные населенные пункты Украины, уничтожать гражданскую инфраструктуру, убивать мирных украинских граждан. Цель Путина – уничтожение украинцев как народа, консолидировавшихся против российской оккупации. Москва постепенно и окончательно отвергает какие-либо условности и продолжает и увеличивает совершать масштабные военные преступления на территории Украины. Соответственно, дальнейшая поддержка Украины со стороны США не менее важна, чем поддержка Израиля. Увеличение наступательного потенциала ВСУ является главным залогом того, что российские, иранские или палестинские ракеты не будут угрожать Западу или его союзникам уже в ближайшем будущем.

Москва начала очередную террористическую кампанию, направленную на выведение из строя в осенне-зимний период критической инфраструктуры. В результате атаки РФ ударными дронами Shahed, среди прочего, получены повреждения в двух корпусах Хмельницкой АЭС – стратегического ядерного объекта. Государство-агрессор сражается с объектами критической инфраструктуры и гражданским населением Украины. Российские военные преступники разбомбили детсады, роддома, школы и больницы, уничтожив в общей сложности почти 120 000 гражданских зданий. Украина благодарна западным партнерам за их вклад в усиление ПВО современными системами Patriot, NASAMS, SAMP-T и другими. Украинский народ рассчитывает на продолжение сотрудничества в этом направлении. Надежная защита украинского неба бережёт жизнь мирных украинцев, укрепляет их решимость оставаться в своих домах и работать на развитие государства. Усиление ПВО – не только стратегическая необходимость, но и экономическая целесообразность, ведь позволяет снизить разрушение и, соответственно, затраты на восстановление.

Война России против Украины показала, что международная система безопасности не отвечает вызовам современного мира. Существующая глобальная архитектура безопасности позволяет агрессору совершенно безнаказанно совершать преступления и при этом цинично злоупотреблять правом вето, блокируя международные усилия по превенции и урегулированию конфликтов. Украина призывает к основательной реформе Совета Безопасности ООН в соответствии со всеми вызовами и реалиями современного мира, включая возможность преодоления вето и устранение географических дисбалансов среди постоянных членов СБ. РФ незаконно занимает место СССР в ООН и получила мандат постоянного члена Совета Безопасности. Поскольку, в отличие от Украины и Беларуси, Россия никогда не была членом ООН, она должна пройти предусмотренную процедуру вступления в эту международную организацию универсального характера. Россия не является "миролюбивым государством" в понимании статьи 4 Устава ООН и откровенно презирает основополагающие документы и принципы международного права. Постоянное членство РФ в Совете Безопасности – это фарс и надругательство над ООН.

Мир приблизился к точке бифуркации: коллективный тоталитаризм восстал и стремится поработить демократическую часть человечества. От поражения Путина в Украине и освобождения её международно признанной территории от российской оккупации зависит сохранение цивилизационного базиса стран Запада, выживание сил демократии и прогресса.