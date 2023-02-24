Блог | Павел Климкин: Серьезная заявка Пекина: зачем Китай обнародовал заранее неприемлемый "мирный план"

Інформація про можливу передачу Китаєм Росії безпілотників, звісно, тривожна. Мілітарний потенціал Китаю може багато змінити, якщо почне застосовуватися РФ. Але поки що я до цього ставлюся скептично.

Видео дня

Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї. Схоже, що це бажання "показати зуби" у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню - збільшення навчань, постачань тощо.

Типово в дусі китайської ментальності: якщо нам десь створюють проблеми, то ми будемо також їх створювати, але в іншому місці - асиметрично. Показати зуби ще не значить кусатися, але все це демонструє, наскільки геополітика починає впливати на нашу війну з РФ.

Китайський "мирний план", тільки-но оприлюднений МЗС Китаю, ще одне підтвердження тому. Цей дуже обережний текст, в якому розставлено чимало пасток, не про зміст - китайці прекрасно знають, що він неприйнятний ні для нас, ні для Заходу, ані для Росії, а про заявку стати "гравцем", який готовий і хоче глобально "грати".

І це серйозна заявка.