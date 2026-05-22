'Секретов здесь нет': Зеленский объяснил, зачем надо показывать подготовку к вражескому нападению

Украина говорит о подготовке к потенциальному расширению фронта Россией, потому что противник, зная, что встретит сильное сопротивление, может отказаться от своего замысла. Нужно сделать все, чтобы россияне не только не смогли реализовать замысел, но и даже не начинали его реализовывать.

Видео дня

Об укреплении нашей обороны высказался президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями общин Киевщины и Черниговщины. Его цитирует "Укринформ".

"У нас нет такого, что Киев – отдельно, Киевская область – отдельно, Чернигов – отдельно, Черниговщина – отдельно. Есть один враг. Он не отдельный, он конкретный, у него есть конкретные планы. И мы должны сделать все, чтобы он не только не смог их реализовать – а чтобы не начал их реализовывать", – сказал глава государства.

Украина должна показать свою готовность противостоять. "И оборона, и ПВО, и личный состав, фортификации, защита энергетическая... Это нужно делать, секретов здесь нет. Я считаю, что наоборот – если враг будет знать, как крепко мы подготовлены, все вместе, он и не начнет второй раз... Поэтому Киев нужно доединять и нужно, безусловно, находить финансирование", – отметил Зеленский.

Он подтвердил, что потенциальная опасность есть, и указал на открытую информацию о том, "что с белорусской стороны или со стороны РФ в северном направлении могут быть те или иные угрожающие действия". "Они с начала войны не заканчивались", – добавил президент.

Слабость, как сказал он, увеличивает риск эскалации. Россия четко понимает, сильные мы или слабые, есть ли военные на Черниговско-Киевском направлении, есть ли фортификационные сооружения – или всего этого нет.

Глава государства добавил, что по результатам ставки верховного главнокомандующего (на основе информации от разведок) приняты соответствующие решения относительно возможной эскалации со стороны врага.

"Мы будем усиливать личным составом это направление", – сообщил резидент.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 мая непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может присоединиться к войне против Украины только в случае внешней агрессии. Он утверждает, что Минск пока не намерен втягиваться в боевые действия.

– Тем временем в северных регионах Украины начались масштабные мероприятия обеспечения безопасности с участием СБУ и других составляющих Сил обороны. Они охватывают приграничные области и имеют целью предотвратить возможные угрозы со стороны РФ и РБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!