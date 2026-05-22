Глава Федеральной комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 3-6 июня, на котором также будет выступать российский диктатор Владимир Путин. Это первое за несколько лет участие представителя США в этом мероприятии.

Об этом сообщило медиа. Отмечается, что участие Кука в форуме уже согласовано на самом высоком уровне.

Что известно

По словам Мимса Кука, его участие уже согласовано организаторами мероприятия, а также со стороны Госдепа США. Состоится Петербургский международный экономический форум 3-6 июня.

"Оргкомитет форума и Госдеп США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина, и я буду там присутствовать", – написало издание.

Также отмечается, что это будет первый случай присутствия американского чиновника на мероприятии за последние несколько лет.

Кто такой Мимс Кук

Родни Мимс Кук возглавляет Федеральную комиссию искусств США с января 2026 года. Этот орган отвечает за консультирование правительства США относительно дизайна и архитектуры национальных памятников и государственных зданий в Вашингтоне. В частности, утверждал противоречивый проект бального зала, который строят на месте снесенного восточного крыла Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Мимс Кук также является основателем Национального фонда памятников США. Кроме того, он выступает как специалист по российскому культурному наследию во Всемирном фонде памятников.

Ранее он участвовал в реставрации Воскресенского Новоиерусалимского собора на территории России. Неоднократно выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, а также читал лекции непосредственно в Кремле, Ясной Поляне и подмосковном музее-усадьбе "Архангельское".

