Сейм Польши принял резолюцию по Волынской трагедии: нужно признание вины за преступления

Сейм Польши (нижняя палата парламента страны) принял резолюцию по Волынской трагедии. В документе отметили, что для польско-украинского примирения необходимо признание вины за преступления и почтение жертв.

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За резолюцию проголосовали все 440 депутатов, находившихся в сессионном зале, никто не удержался и не был против. Ее текст был обнародован на сайте Сейма. Там напомнили, что 80 лет назад, 11 июля 1943 года, на Волыни произошло Кровавое воскресенье – кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов (ОУН) с целью уничтожения поляков на Юго-Востоке.

"Сейм Республики Польша желает почтить память всех жертв Волынской резни. Особого признания заслуживают те представители украинской нации, которые с риском для жизни выступили против преступлений своих соотечественников", – говорится в принятом документе.

Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны. на западе Украины – ред.)", – отметил Сейм.

"Сегодня перед лицом жестокой российской агрессии против Украины, когда украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами, становится особенно ясно и своевременно, что насилие не является правильным способом формирования отношений между соседями", – говорится в резолюции.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в украинском Луцке. Лидеры государств прибыли в костел святых Петра и Павла, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Президенты посетили святую мессу.

"Вместе мы отдаем дань памяти всем невинно погибшим на Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее", – сообщили оба лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Волынскую область в уже несуществующее село Острувка, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии, которая произошла в 1943 году. Политик построил деревянный крест и импровизированное место ритуала, здесь он помолился и рассказал, как важно помнить кровавые страницы истории своего государства.

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