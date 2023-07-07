Премьер Польши приехал в Украину и почтил жертвы Волынской трагедии. Фото

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 июля прибыл в Волынскую область в уже несуществующее село Острувка, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии, которая произошла в 1943 году. Политик воздвиг деревянный крест и импровизированное место ритуала, здесь он помолился и рассказал, как важно помнить кровавые страницы истории своего государства.

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Кадры с места визита он опубликовал у себя на Facebook. Премьер также посетил кладбище, где похоронены погибшие поляки.

"Отдал дань памяти жертв Волинской резни в несуществующем селе Острувка, жители которых были убиты войсками УПА", – написал Моравецкий.

Во время поездки Моравецкого сопровождал один из польских потомков жителей села, доктор Леон Попек, занимающийся исследованием Волынской трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2018 году парламенты Украины и Польши приняли совместное решение отказаться от враждебной риторики из-за Волынской трагедии. При этом историческая правда у каждой из наций своя, потому Киев не соглашается с оценками поляков относительно числа жертв тех кровопролитных событий.

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