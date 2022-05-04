Сейчас в Украине решается, как будет жить вся Европа дальше: Зеленский обратился к датчанам в годовщину освобождения от нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к датчанам в годовщину освобождения Дании от нацистов. Он подчеркнул, что тогда их страна и весь мир праздновали победу и надеялись, что эта столь жестокая война станет последней.

Однако надежды на то, что больше никому не удастся разрушить мир, не оправдались. Из-за агрессии России кровавая войны теперь пришла в Украину. Обращение главы государства было опубликовано в его официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Война здесь и сейчас. Она в Украине. И не собирается останавливаться на нашей земле. И она уже стала такой же жестокой, как и та война, победу в которой все мы вспоминаем каждый год в мае", – подчеркнул Зеленский.

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Он вспомнил, как обращался к датчанам на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент тогда говорил, что Россия применила против нашей страны 1370 ракет. На сегодняшний день – уже 1993 ракеты.

"Просто представьте, сколько жизней они унесли. Большинство из них ударило по невоенным объектам", – сказал украинский лидер.

Он рассказал, что оккупанты разрушили уже 1584 образовательных объекта в нашей стране. Это детские сады, школы, университеты. За 70 дней с начала полномасштабного вторжения войска РФ убили 220 украинских детей.

"И это мы еще не знаем точно, что в оккупированных районах. Но когда я обращался к вам в прошлый раз, в перечне убитых детей было 144 фамилии. Вы видите, как растут эти страшные цифры. Было 144. Теперь – 220 убитых детей! Они даже не успели ощутить, что такое жизнь", – подчеркнул гарант.

Владимир Зеленский заявил, что Россия еще не готова остановить развязанную ею войну. По его словам, в РФ по-прежнему мечтают о захвате Украины и других европейских стран, там хотят, чтобы свобода как явление исчезла во всей Европе.

"Именно сейчас и именно в Украине решается то, как будут жить люди на нашем континенте. Будет ли мир. Не только у нас, но и у наших соседей, у нас с вами. Зло не знает, что такое государственные границы. Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны", – сказал глава государства.

Он поблагодарил Данию за то, что она помогает Украине оружием, за голос "за" насчет нашего вступления в Европейский Союз, за честность в вопросе о санкциях и искренность ко всем украинцам. "Море украинских флагов сегодня здесь, море флагов на улицах ваших городов показывает, что вы все понимаете", – добавил Зеленский.

Президент сказал, что никто не знает, сколько еще продлится эта война, однако он чувствует, что наш День освобождения приближается.

"Сейчас, как и каждый год, вы зажигаете по всей стране свечи в память о той войне и победе над злом. И я прошу, когда вы видите теплый свет свеч, вспоминайте, пожалуйста, об украинских детях. О тех 220 детях, чьи жизнь унесла эта война. Вспоминайте, что Европе по силам сделать так, чтобы этот страшный перечень убитых детей не рос. Никогда снова", – резюмировал президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил о начале второго этапа войны с Россией. По словам главы государства, его задача состоит в том, чтобы максимально вытеснить агрессора с территории нашего государства.