"У него не будет выбора": Трамп назвал условие, которое может заставить Путина прекратить войну

Президент США Дональд Трамп считает, что падение цен на нефть может понудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. По словам Трампа, при таком развитии событий у Путина "не будет выбора".

Об этом он сказал во время общего брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Выразив таким образом уверенность в том, что экономическое давление может не только оказать на Россию воздействие, сопоставимое по силе с военным, но вынудить ее к миру.

"Очень просто. Если цена на нефть упадет, война остановится. У него (Путина. – Ред.) не будет выбора. Он выйдет из этой войны", – сказал Трамп.

Ранее же Трамп заявлял, что Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины, если цены на нефть снизятся на 10 долларов за баррель. Тогда он также выразил мнение, что нынешняя экономическая ситуация в России является критической, а финансировать войну Кремлю удается только за счет доходов от продажи энергоресурсов.

"Если энергоносители подешевеют еще на 10 долларов за баррель, Путин прекратит убивать людей. Это было бы замечательно, потому что гибнут и его собственные люди, и украинцы", – сказал он.

В то же время, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), в России прогнозируют, что в конце 2025-го – начале 2026 года мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель. Что, отмечается, станет для России шоком.

"Геополитические риски, ранее подтягивавшие котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее спроса", – объяснили в СВРУ.

В то же время, по состоянию на 18:53 по Киеву нефть Brent, по данным investing.com, стоила 67,53 доллара/баррель.

А нефть WTI торговалась по 63,71 доллара/баррель.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Австралия снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. А также ввела санкции против 95 судов теневого флота.

