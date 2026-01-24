Сегодня весь мир снова стал свидетелем 'мирного плана' Путина, – Геращенко

Сегодня ночью рф совершила очередной акт террора против гражданских городов и поселков Украины, в частности против украинской столицы и Киевщины. Снова лупили по энергетическим объектам, добивая украинскую энергетику и экономику.

Во время этой атаки пострадали жилые кварталы и дома, также нанесены удары по предприятиям, которые производят продукцию повседневного потребления и не имеют никакого отношения к оборонному сектору.

В частности, от прямого попадания шахеда были повреждены производственные цеха кондитерской фабрики "Рошен", которая является одним из крупнейших налогоплательщиков Киева, а также является одним из главных благотворителей в Украине.

К сожалению, из-за атаки есть не только повреждения цехов. Погибла женщина, которая работала в кондитерском цехе. Есть много раненых, они сейчас в больнице.

"Европейская Солидарность" выражает искреннее соболезнование всем пострадавшим сегодня семьям.

россия совершает геноцид против гражданского населения и должна быть наказана. Наша задача – привлечь российскую федерацию к ответственности за военные преступления.

Сегодня весь мир снова стал свидетелем "мирного плана" Путина. москва не готова к миру. Мы призываем усилить стации против государства-агрессора.