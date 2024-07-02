Не является, всё-таки, лучшим вариант, когда посредников двое (например, от нас — Франция, с которой, кстати, ещё неизвестно, что будет после выборов, а от мордора — Китай). Гораздо проще, технологичнее и эффективнее, когда посредник один.

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Именно член НАТО и ЕС Венгрия, с которой, тем не менее, готовы разговаривать в россии, может быть таким посредником.

(Временно председательствующая в Совбезе ООН россия и временно председательствующая в Совете ЕС Венгрия — пара вообще интересная.)

Венгрия ближе к войне, чем Китай или Саудовская Аравия, и реально хотела бы её закончить. Боевые действия происходят рядом, и украинские венгры принимают в них участие. Да и события 1956 года венгры ещё не забыли.

Кроме того, война мешает Венгрии быть настоящим партнёром стран Запада, частью Цивилизации. Именно благодаря посредничеству в переговорах она может полезно для всех использовать своё особое положение в Европе. Другой такой страны в НАТО нет.

Орбан вместе с Сийярто — дипломаты непростые. Они умудрились наладить тёплые отношения одновременно и с Трампом, и с Си. Так что смогут обоих привлечь при необходимости к процессу, что тоже очень важно.

Напомню также, что Венгрия подписала итоговый документ на саммите в Швейцарии, не ухудшив при этом отношений с россией.

Не задействовать для переговоров такую уникальную страну было бы большой ошибкой. Нужно обязательно попробовать. Возможно, члену НАТО пуйло не станет рассказывать о полном захвате четырёх областей с Крымом и новой ядерной доктрине, а будет уже изначально более конструктивным.