Сегодня не время для эмоций: Кличко прокомментировал переговоры Зеленского и Трампа

Поддержка США для Украины очень важна. А сотрудничество и доверительные отношения между Соединенными Штатами и нашей страной очень важны для безопасности и стабильности в Европе. И в это критическое время нужно выстраивать именно такие отношения, искать общие позиции.

Видео дня

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он прокомментировал напряженные переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне 28 февраля.

"Надеюсь, Украина не потеряет поддержку Соединенных Штатов, которая для нас очень важна. Сегодня не время для эмоций. Ни с чьей стороны. Нужно искать общие позиции. Американскому народу мы благодарны за поддержку Украины с самого начала широкомасштабной войны. Оружием, системами ПВО, большой финансовой и экономической помощью", – подчеркнул он.

Мэр Киева предостерег, что ухудшением в отношениях между США и Украиной может воспользоваться только ожидающий Кремль.

"Убежденный, сотрудничество и доверительные отношения между США и Украиной очень важны для безопасности и стабильности в Европе, для будущего демократии в мире. И мы должны строить именно такие отношения. Особенно, в такое критическое для Украины время. Иначе ситуацией воспользуется агрессор, который только и ждет повода", – написал городской голова.

Виталий Кличко отметил, что наши партнеры должны понимать, что приходится переживать украинскому народу, который страшной ценой отвоевывает на поле боя независимость своей страны. Понимать, столь важен для нас справедливый мир.

"Партнеры должны понимать, в каких условиях живет и борется три года наше государство. Какие потери несет украинский народ. И насколько важен мир сегодня для нас и насколько важна поддержка наших партнеров и друзей", – написал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом по поводу переговоров с РФ. Венс подверг критике Зеленского за то, что тот не благодарит США за оказанную помощь, а Трамп призвал подписать соглашение и прекратить боевые действия.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!