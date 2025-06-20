'Сдерживаем и уничтожаем этих убийц': Зеленский рассказал о срыве планов врага на Сумщине. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска имеют "безумные намерения" на Сумщине, но Силы обороны Украины сдерживают врага. По его словам, украинские защитники уничтожают оккупантов.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру вечером в пятницу, 20 июня. Зеленский отметил, что провел Ставку Верховного главнокомандующего относительно ситуации на передовой.

"Отдельное внимание – Сумщине, действиям в приграничье. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину. Также очень подробно обсудили все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров", – рассказал президент.

По его словам, объем поддержки на этот год – самый большой за все годы полномасштабной войны.

"Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство, в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует", – добавил он.

Украина вместе со странами-членами НАТО готовит новые договоренности по инвестициям в производство вооружения.

"Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии. Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно – видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен –- это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", – сказал президент.

Зеленский также прокомментировал еще один этап большого обмена пленными с Россией, который состоялся в пятницу. По его словам, вскоре будут новые этапы и домой вернутся больше защитников Украины.

Кроме того, глава государства рассказал о докладе по нашей санкционной политике - тех направлениях, которые бьют по экономическим возможностям России на нашей временно оккупированной территории. Сейчас готовятся соответствующие решения СНБО.

"Сегодня же есть и новый санкционный пакет нашего государства против физических и юридических лиц, которые помогают России, в частности в производстве дронов. Продолжим это давление и вместе с нашими партнерами. Наши санкции будут продолжены партнерами, мы работаем над этим – и, кстати, не только в европейских юрисдикциях", – сказал президент.

Также он проинформировал, что поручил команде готовить "некоторые дополнительные возможности" сотрудничества в рамках коалиции желающих - то, что будет усиливать нашу общую архитектуру безопасности.

"Россияне сегодня снова совершенно открыто и абсолютно цинично сказали, что им "не хочется" идти на прекращение огня. Россия хочет воевать. Чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. Аятолла Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну. Будет больше наших решений ради восстановления безопасности", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что у РФ якобы "есть стратегическое преимущество" перед Украиной, и государство-агрессор не собирается его терять. Также Москва не одобрила перемирие из-за того, что западные страны не отказались от военной поддержки Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!