Россия хочет использовать саммит на Аляске, чтобы посеять "раскол" между США и Европой: в ISW объяснили замысел Кремля

Страна-террорист Россия планирует использовать саммит на Аляске, чтобы осуществить "раскол" между Соединенными Штатами и Европой. Участие в мирных усилиях по окончанию войны Кремль не слишком интересуют.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на ряд заявлений, которые сделали российские политики и эксперты.

Мнения россиян относительно войны в Украине

Так 10 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих англоязычных и русскоязычных аккаунтах в Telegram написал, что Европа мешает США помочь остановить войну в Украине.

Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий 9 августа заявил, что европейские страны ведут антироссийскую политику и пытаются помешать быстрому мирному урегулированию войны в Украине.

Российский политолог Сергей Марков 10 августа в комментарии The Washington Post отметил, что главная цель России на саммите в Аляске – представить Украину и Европу, а не себя, как главное препятствие на пути к окончанию войны. По его словам, Кремль не готов к отступлению, а единственный компромисс, который он рассматривает, – это отказ от наступательных действий для захвата Одесской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

Политолог выразил надежду, что президент США Дональд Трамп признает украинского лидера Владимира Зеленского главным виновником войны, а европейских лидеров – второй причиной.

Позиция Европы и Украины

В то же время украинские и европейские чиновники, в частности Зеленский, неоднократно подтверждали готовность к содержательным переговорам и заключению реальных соглашений о прекращении огня. Однако Россия последовательно отвергала такие инициативы, пытаясь получить преимущества на поле боя и дополнительные уступки от Украины и Запада.

"Кремль уже давно пытается ослабить единство между Соединенными Штатами, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей поддержки Украины Западом и отвлечение внимания от непреклонности России относительно мирного процесса и нежелание идти на компромисс относительно начальных военных требований Путина", – говорится в материале.

РФ не откажется от своих планов

В ISW считают, что РФ и в дальнейшем не готова отказываться от своих ключевых военных целей, а именно: недопущение вступления Украины в НАТО, установление в Киеве пророссийского марионеточного правительства и демилитаризации страны. Такие требования фактически означали бы ее полную капитуляцию.

Аналитики также отмечают, что с высокой вероятностью Москва нарушит любое будущее соглашение о прекращении огня и использует это как инструмент давления, обвиняя в нарушениях Киев, как это уже было весной 2025 года.

Напомним, американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже 15 августа. Местом для переговоров станет американский штат Аляска.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Белого дома намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече на Аляске. По его словам, он может предусматривать обмен территориями между Украиной и РФ.

Со своей стороны президент Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В частности, была согласована общая позиция по окончанию войны, именно для встречи на Аляске. Президент Украины, комментируя информацию о требованиях РФ, подчеркнул, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в украинской Конституции. Поэтому никто не собирается отдавать оккупантам украинские земли.

