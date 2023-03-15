Про збитий американський безпілотник.

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1. Росіяни вирішили дещо підняти градус. Очевидно, все це робиться, не в останню чергу, через заяви Трампа та Десантіса про зменшення допомоги Україні.

2. Логіка росіян наступна: Байден воювати не хоче і не буде, а республіканці будуть "хитати" демократів. Росіянам потрібно хитати стійкікість колективного заходу. І збитий безпілотник - один із елементів цієї гои.

3. Найважливіше для нас - те, що попри все, ми маємо доволі слабкі лоббістські можливості в Вашингтоні. І, на жаль, важелі тиску неймовірно обмежені. Створення лобістських потужностей - один з найважливіших наших фронтів.

На жаль, поки цей фронт виглядає аж надто оголеним.