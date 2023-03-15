Видео дня
Блог | Сбитый беспилотник США: россияне поднимают градус
Про збитий американський безпілотник.
1. Росіяни вирішили дещо підняти градус. Очевидно, все це робиться, не в останню чергу, через заяви Трампа та Десантіса про зменшення допомоги Україні.
2. Логіка росіян наступна: Байден воювати не хоче і не буде, а республіканці будуть "хитати" демократів. Росіянам потрібно хитати стійкікість колективного заходу. І збитий безпілотник - один із елементів цієї гои.
3. Найважливіше для нас - те, що попри все, ми маємо доволі слабкі лоббістські можливості в Вашингтоні. І, на жаль, важелі тиску неймовірно обмежені. Створення лобістських потужностей - один з найважливіших наших фронтів.
На жаль, поки цей фронт виглядає аж надто оголеним.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...