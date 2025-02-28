Санкции против Порошенко сфальсифицированы, а причастные к ним будут нести уголовную ответственность, – адвокат Новиков

Санкции против пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко сфальсифицированы, а все причастные к их введению будут нести уголовную ответственность. СНБО должен отменить это неконституционное решение.

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Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, пишет пресс-служба ЕС. Он добавил, что в ближайшее время будут поданы соответствующие исковые заявления в Верховный суд.

"Две недели назад мы анонсировали иск в Верховный суд президенту Зеленскому. Поскольку санкции готовили настолько быстро, что у них не было времени вычитать свой текст, они допустили там три ошибки. Результатом и следствием было то, что в отношении трех человек, включая Петра Порошенко, эти санкции юридически не вступили в силу. Вместо того чтобы собрать снова заседание СНБО, подписать новый указ, на сайте президента Зеленского просто подменили текст этого решения. Такая подмена произошла не только на сайте президента, но одновременно и на сайте СНБО. Подмена произошла и на сайте издания "Правительственный курьер", – сообщил адвокат.

"Финмониторинг, организация, занимающаяся финансовой разведкой, не имеющая права инициировать санкции, сделал представление в Министерство экономики. И министр экономики, вице-премьер Свириденко оказала безумное давление, в том числе на министров – членов Кабинета министров, чтобы они проголосовали одним днем, не видя, что они голосуют, не имея времени вникнуть в то, что там написано. В этот же день это проголосовали в СНБО, и это подписал Зеленский. Мы знаем, что Стефанишина, министр юстиции, оказывала давление на исполнителей, на тех работников аппарата Кабмина и аппарата СНБО, чьей обязанностью было обеспечить, чтобы юридически никчемные документы не попадали даже на рассмотрение СНБО, не то что не попадали на подпись как указ Зеленского", – заявил Илья Новиков.

"Уже сейчас мы можем сказать, что финмониторинг, скорее всего, совершил преступление. Мы уверены в этом на 99% и обязательно подаем заявление об этом преступлении, а дальше пусть правоохранительные органы выяснят, что там было. Финмониторинг, чтобы оказать политическую услугу президенту Владимиру Зеленскому, согласился пойти на такую схему. Они приняли участие в том, в чем финмониторинг не имел права принимать, как мы считаем, участие. Они стали частью этой схемы, и только благодаря этому появился этот документ, это решение СНБО и указ о введении санкций", – отмечает Новиков.

"Мы задаем эти вопросы в нашем иске, который вскоре пойдет в Верховный суд. Но этим вопрос не ограничивается, мы задаем вопрос об уголовной ответственности людей, которые подделывали и подменяли файлы на сайтах, осуществляющих официальное опубликование законов и указов президента. Мы будем задавать вопрос об уголовной ответственности в случае, если финмониторинг действительно принял участие в политической акции", – отмечает Новиков.

"Скорейший путь к тому, чтобы исправить эту ситуацию, не дожидаясь, когда суд скажет свое слово, – это если СНБО просто по собственной инициативе отменит свое решение. Это соответствует закону, это было бы лучшим вариантом для них. К сожалению, я не очень верю в то, что это будет сделано, потому что политическая ситуация не выглядит так, что на это кто-нибудь может пойти", – резюмирует Новиков.