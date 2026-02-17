'Самый серьезный рычаг': Курносова объяснила, как Трамп может надавить на Путина для прекращения войны в Украине

У президента США Дональда Трампа есть рычаги, на которые он может нажать прямо сегодня, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию в Украине. Самый действенный из них – это арест танкеров российского теневого флота и дальнейшее снижение цен на нефть.

Видео дня

Такое мнение высказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA российский оппозиционер Ольга Курносова. По ее словам, этим Трамп лишит Россию основной части денег на войну.

"На мой взгляд, самый серьезный рычаг сегодня – это арест танкеров российского теневого флота и дальнейшее снижение цен на нефть. Это то, что оставляет Россию с тающим бюджетом и, соответственно, с сокращающимися расходами на войну", – сказала Курносова.

Также важным моментом является попытка перекрыть поставки России современным электронным оборудованием, микрочипами по серым схемам, отметила российская оппозиционерка.

"Если это удастся, то это также нанесет сильный удар по ВПК России", – подчеркнула она.

По словам Курносовой, экономическое давление приведет также к значительному уменьшению денег, которые Кремль тратит на новых контрактников.

"Мы уже сегодня видим, что потери России на фронте больше, чем то количество новых мобилизованных, которые они могут привлечь. Даже "пушечное мясо" заканчивается. К тому же это "пушечное мясо" не бесплатное, за него надо платить", – отметила политическая активистка.

Все это приведет к тому, что Кремль вынужденно станет заинтересованным в прекращении боевых действий. Однако, пока Путин будет оставаться у власти, он не оставит мысли не только завоевать всю Украину, но и попытаться максимально восстановить свои позиции в Европе, отметила российская оппозиционерка.

"На Украине его амбиции не заканчиваются. Сейчас мы говорим о том, насколько вероятно заморозить конфликт, а дальше нужно будет работать", – подчеркнула Курносова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал три шага, которые мог бы применить американский лидер Дональд Трамп для давления на Россию. Это предоставление украинцам сильных и действенных гарантий безопасности, пакета для экономического восстановления, а также озвучивание прямого требования к кремлевскому диктатору о немедленном прекращении агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!