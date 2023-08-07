5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) при участии представителей более 40 стран состоялся мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. Украина больше всего среди всех стран стремится к миру на своей территории. В то же время есть чёткое понимание, что настоящий и длительный мир должен быть справедливым. Мир в Украине – в интересах всего мира, ведь продолжение российской агрессии несет разрушительные последствия для глобальной экономики, социальной сферы, окружающей среды, системы международной безопасности и международного права. Саммит в Джидде стал вовлечением в обсуждение принципов мира прежде всего стран вне круга традиционных союзников Украины на Западе. Такие страны как Китай, Индонезия, Египет, Бразилия, Замбия имеют свою позицию, которую важно донести. Все участники саммита засвидетельствовали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. Центральной темой обсуждения в Джидде стала "формула мира" президента Зеленского. Участники договорились о создании рабочих групп, чтобы каждое государство определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы.

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В рамках саммита глава украинской делегации Андрей Ермак провел встречи с руководителями более 30 стран – США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши, Словакии, Швеции, ЮАР, Канады, Дании и Европейской Комиссии. Во время встречи с советником по национальной безопасности президента США Д.Салливаном были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины, в частности, об усилении украинской ПВО для защиты портовой инфраструктуры юга Украины. Собеседники согласовали совместные действия в контексте реализации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира. Состоялся обмен мнениями по итогам Вильнюсского саммита НАТО и дальнейшим шагам на пути к интеграции Украины в Альянс. На встречах с генеральным секретарем Офиса Президента Финляндии были обсуждены вопросы безопасности и актуальные потребности украинских защитников, а также привлечение Финляндии к гуманитарному разминированию, а с советником по национальной безопасности Королевства Саудовская Аравия было отмечено, что Эр-Рияд мог бы внести действенный вклад в вопрос освобождения украинских пленных и обеспечение продовольственной безопасности, в частности, продолжение действия зернового соглашения. В беседах с советником главы правительства Испании говорилось о вопросе дальнейшей безопасности поддержки Украины со стороны этого государства, а также взаимодействие с испанским председательствованием в ЕС, тогда как с заместителем министра иностранных дел Японии была обсуждена мощная поддержка Украины в рамках председательства официального Токио в "Г-7". В разговоре с советником премьер-министра Норвегии высказана готовность Осло присоединиться к реализации пункта Формулы мира по радиационной и ядерной безопасности. На совместной встрече с советниками премьер-министра Великобритании, федерального канцлера Германии, президентов Франции и США были рассмотрены дальнейшие шаги по подготовке Глобального саммита мира и практическому привлечению этих стран к реализации Украинской формулы мира.

Во время встречи с советником Эмира Катара говорилось, что эта страна могла бы внести действенный вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и обеспечения продовольственной безопасности, в том числе продолжения действия зернового соглашения.

В ходе дискуссий с советником президента Турции ключевое внимание было уделено совместным шагам по обеспечению функционирования Черноморской зерновой инициативы, а с государственным секретарем Канцелярии президента Польши подробно обсуждён вопрос обеспечения экспорта украинского зерна по суше в страны ЕС в условиях продления блокады украинских портов, и что по просьбе Киева Варшава могла бы воздержаться от введения односторонних ограничительных мер по экспорту украинской агропромышленной продукции после 15 сентября с.г.

На встречах со словацкой делегацией говорилось о поддержке Украины и усилении её оборонных способностей в противодействии российской агрессии, важности беспрепятственного экспорта украинского зерна по суше в страны ЕС в условиях блокады украинских портов, а со шведской стороной обсуждена готовность Стокгольма присоединиться к выполнению пунктов Формулы по ядерной безопасности, а также по экологической безопасности. В ходе беседы с делегацией Южно-Африканской Республики было констатировано, что ЮАР могла бы внести действенный вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и обеспечения продовольственной безопасности, в том числе продолжения действия зернового соглашения, а также подготовки к саммиту Украина – Африка.

Общаясь с канадской делегацией, украинская сторона выразила надежду на начало в ближайшее время переговоров по заключению соглашения о гарантиях безопасности для Украины в развитие Совместной декларации "Г-7", вопрос участия Канады в авиационной коалиции, готовность Оттавы присоединиться к подготовке украинских пилотов и поддержанию решения союзников о поставках Украине истребителей F-16. При этом в разговоре с руководителем канцелярии премьер-министра Дании высоко оценено лидерство официального Копенгагена в восстановлении Украины и патронат этой страны над восстановлением Николаевской области. Ключевым вопросом встречи с руководителем кабинета президента Еврокомиссии было усиление всесторонней поддержки Украины со стороны ЕС, усиление санкций в отношении России с целью прекращения агрессивной политики Кремля, продвижение Украины по пути к членству в Евросоюзе. Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Чехии высоко оценена всесторонняя помощь и солидарность официальной Праги с Украиной в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Стороны обсудили подготовку второго парламентского саммита Крымской платформы (первый был в Загребе), который состоится в Праге осенью текущего года.

Саммит в Джидде прошёл без участия России, не готовой к конструктивному разговору о мире. В то же время отсутствие РФ не помешало другим участникам собраться в Саудовской Аравии. Присутствие китайской делегации на Саммите стало серьезным сигналом Пекина о готовности действовать в украинском вопросе без оглядки на Москву.