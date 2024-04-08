Блог | Самая реальная дорожная карта Украины к Победе и в НАТО
- Переговоры с Францией о трёхсторонних переговорах Украины с КНР при активном посредническом участии Франции.
- Трёхсторонние переговоры Украины с КНР при активном посредническом участии Франции относительно китайского содействия достижению мира с россией на базе максимально возможных уступок мордора под китайским давлением.
- Активное давление Китая на рф согласно достигнутым с Украиной при посредничестве Франции условиям.
- Снова пункты 1-3 по очереди.
- Снова пункт 4.
- Снова пункт 2.
- Трёхсторонние переговоры Китая и Франции с рф.
- Пятисторонние переговоры Украины с США, Великобританией, Германией и Францией о гарантиях Украине и условиях её вступления в НАТО как главной гарантии.
- Подписание договора КНР и Франции с рф.
- Подписание договора Украины с КНР и Францией.
- Присоединение к договору США, Великобритании и Германии.
- Выполнение заключённых договоров.
- Разъяснение официальной Украины, что это — начало Победы.
- Снова пункт 8 — в части вступления Украины в НАТО.
- Вступление Украины в НАТО.
- Разъяснение официальной Украины, что это — Победа.
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