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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Самая реальная дорожная карта Украины к Победе и в НАТО

Путь Украины в НАТО
  1. Переговоры с Францией о трёхсторонних переговорах Украины с КНР при активном посредническом участии Франции.
  2. Трёхсторонние переговоры Украины с КНР при активном посредническом участии Франции относительно китайского содействия достижению мира с россией на базе максимально возможных уступок мордора под китайским давлением.
  3. Активное давление Китая на рф согласно достигнутым с Украиной при посредничестве Франции условиям.
  4. Снова пункты 1-3 по очереди.
  5. Снова пункт 4.
  6. Снова пункт 2.
  7. Трёхсторонние переговоры Китая и Франции с рф.
  8. Пятисторонние переговоры Украины с США, Великобританией, Германией и Францией о гарантиях Украине и условиях её вступления в НАТО как главной гарантии.
  9. Подписание договора КНР и Франции с рф.
  10. Подписание договора Украины с КНР и Францией.
  11. Присоединение к договору США, Великобритании и Германии.
  12. Выполнение заключённых договоров.
  13. Разъяснение официальной Украины, что это — начало Победы.
  14. Снова пункт 8 — в части вступления Украины в НАТО.
  15. Вступление Украины в НАТО.
  16. Разъяснение официальной Украины, что это — Победа.
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