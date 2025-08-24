В российском министерстве иностранных дел попытались оправдаться за интервью своего главы Сергея Лаврова об отсутствии планов проводить встречу между Москвой и Киевом на уровне высшего руководства. Там дали понять, что это не он подрывает мирный процесс по завершению войны, поскольку лишь "выполняет директивы" диктатора по внешней политике.

Это трактуется как точное утверждением о том, что сам Путин является препятствием для мира, он продолжает пытаться получить уступки от США в двусторонних отношениях, не участвуя в диалоге с Украиной. Это подчеркивают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Министерство иностранных дел России продолжило заявлять об отказе кремлевского диктатора от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в желаемый срок, определенный президентом США Дональдом Трампом. Но 22 августа ведомство страны-агрессора отвергло обвинения западных СМИ в том, что именно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров своими недавними заявлениями, в частности отвержением гарантий безопасности Запада для Украины, подрывает мирный процесс.

МИД России прямо указало, что его слова лишь отражают позицию Кремля, которая "отличается последовательностью" и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа. Там в очередной раз повторили озвученные Лавровым фразы от 20 и 21 августа о том, что любые серьезные дискуссии о гарантиях безопасности Запада для Украины, которые "не учитывают" собственные "законные беспокойства" России, являются "дорогой в никуда". А еще о том, что РФ выступает за коллективные гарантии безопасности, которые являются "действительно надежными", ссылаясь на кремлевские требования времен переговоров в Стамбуле в 2022 году, как на такие, что содержат эти гарантии. Хотя они навсегда запретили бы Украине вступать в НАТО, наложили бы серьезные ограничения на украинскую армию и запретили бы стране получать западную военную помощь взамен без каких-либо ограничений по численности или возможностям ВС РФ.

Российское ведомство также указало, что последние заявления Лаврова согласуются с требованием Путина на Аляске, чтобы любое мирное соглашение решало "коренные причины" войны в Украине, которые Кремль неоднократно определял как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Киевом русскоязычного населения. В конце концов там признались, что сказанное Лавровым лишь подтверждает "неоднократно озвучиваемые Путиным тезисы" о войне против Украины, потому что именно он определяет внешнюю политику РФ, тогда как министр Лавров лишь реализует ее в соответствии с директивой диктатора, а потому якобы не подрывает мирный процесс.

"Заявление российского МИД о том, что Лавров не подрывает мирный процесс, поскольку выполняет директивы Путина по внешней политике, является точным утверждением, что сам Путин – препятствие для мирного процесса. Он остается незаинтересованным в проведении серьезных мирных переговоров и сохраняет свои давние военные цели, которые равнозначны полной капитуляции Украины", – подтвердили в ISW.

Аналитики напомнили, как 22 августа Путин заявил, что вступление Трампа в должность президента в 2025 году было "светом в конце тоннеля" в двусторонних отношениях между их странами, и что его встреча с республиканцем на Аляске была "очень хорошей и содержательной". Он выразил надежду, что этот саммит уже является частью "первых шагов" для "полномасштабного восстановления" отношений между США и Россией, и что теперь ответственность за это якобы лежит на США, потому что те "связаны определенными международными соглашениями".

В ISW отмечают: на самом деле Путин давно стремится возоб новитьпереговоры между Вашингтоном и Москвой, чтобы отвлечь внимание от войны против Украины, получить уступки от США и продолжить свою войну без дальнейших санкций или других наказаний. Поэтому он продолжает подчеркивать перспективы улучшения двусторонних отношений между странами, даже несмотря на то, что администрация Трампа настаивает, чтобы перед этим диктатор встретился с Зеленским для заключения мира.

"Путин, очевидно, все еще надеется, что Трамп будет сотрудничать экономически с Россией, даже если он не предложит никаких существенных уступок для заключения мира. Беспокойство Путина, вероятно, растет из-за угрозы дальнейших санкций США против России и ее союзников, которые могут помешать военным усилиям России", – оценили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александер Стубб указал на отсутствие признаков того, что Россия готова вести мирные переговоры о прекращении войны. В то же время он считает, что это лишь вопрос времени, потому что рано или поздно лидер США Дональд Трамп потеряет терпение в отношении российского диктатора Путина.

