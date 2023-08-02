С такими союзниками и друзьями мы точно победим: Порошенко рассказал о встрече с евродепутаткой Виолой фон Крамон. Фото

Петр Порошенко в партийном офисе "Евросолидарности" встретился с депутатом Европейского парламента, вицепредседателем Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Виолой фон Крамон.

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Об этом Порошенко сообщил в своем Telegram-канале.

"Уже много лет Виола фон Крамон является преданным другом и активным промоутером нашего евроинтеграционного курса. Благодарю за неизменную поддержку Европарламентом нашего государства в восстановлении территориальной целостности, отпоре российскому агрессору, обеспечении победы Украины и проигрышу путинского преступного режима", - сказал президент.

Он также отметил ключевую роль европейских партнеров в укреплении демократических институтов, политической, безопасности, экономической устойчивости и помощи в обретении полноправного членства Украины в ЕС.

"Важно было услышать мнение о состоянии выполнения Украиной условий Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении и стратегическом значении соответствующего положительного решения лидерами ЕС до конца 2023 года", - считает Петр Порошенко.

"С такими союзниками и друзьями как Виола мы точно победим", – убежден Порошенко.