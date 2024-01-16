Президент Украины и премьер-министр Великобритании подписали двустороннее соглашение о безопасности между двумя странами. Обязательства безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств безопасности они будут завершены инкорпорированы в систему НАТО.

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Соглашение с Британией – это мощный шаг к победе Украины, и не единственный: ожидается заключение подобных соглашений с другими странами в ближайшем будущем. И это может быть несколько десятков стран. Наибольшее внимание упомянутое соглашение уделяет обороне и безопасности. Упомянуты конкретные суммы, в том числе 2,5 миллиарда фунтов, выделяемые Великобританией в поддержку Украины на 2024 год и есть обязательства, чтобы эти суммы соответствовали потребностям Украины и в последующие годы действия соглашения. Отдельно упомянуты вопросы морской безопасности и оборонного сотрудничества. Ведь Великобритания возглавляет морскую коалицию в предоставлении Украине помощи для развития военного флота и защиты торговых суден. Также в соглашении упомянуто сотрудничество в случае повторного полномасштабного нападения РФ.

Следует напомнить, что страны "Группы большой семёрки" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины, согласно которому предполагалось, что конкретные двусторонние договоры с государствами, которые согласятся предоставить обязательства по обеспечению безопасности Киеву сможет подписать позже. Настоящий договор стал первым в сфере документов о гарантиях безопасности на выполнение упомянутых договоренностей. Подписание соглашения о безопасности с Соединенным Королевством — существенный шаг к достижению гарантий безопасности со стороны партнёров, однако, не единственный.

Готовятся подобные соглашения и с другими странами, в частности, США. Гарантии безопасности для Украины выгодны также и другим странам: наиболее очевидным преимуществом является ослабление России и установление справедливого мира в Украине, что позволит избежать рисков безопасности для стран Восточной и Центральной Европы. Кроме того, есть и экономические выгоды, ведь крепкое оборонное сотрудничество Украины и партнеров позволит расширить производство оружия, что благоприятно отразится на экономическом климате континента. Следовательно, попытки Москвы помешать поддержке Украины со стороны международных партнёров проваливаются, что и доказывает продолжение консолидации Запада по вопросу противостояния вооруженной агрессии РФ.

Поэтому не удивительны попытки кремлёвского диктатора обмануть международное сообщество вроде бы желанием начать мирные переговоры. При этом Украина больше всех стран стремится достижения мира на своей земле. Киев не начинал эту войну и не давал поводов для нападения на себя. На рубеже 2021/22 годов Украина, совместно с партнёрами, прилагала максимум усилий, чтобы предотвратить эскалацию российской агрессии. Однако Путин не прислушался и начал полномасштабную войну, дестабилизировав не только регион, но и целый мир. Россия не настроена на восстановление мира.

Путин предлагает заключить мир не на принципах действующего международного права, принципов деятельности ООН и ОБСЕ, а на понятиях, которые существовали в начале и середине 90-х годов прошлого века в бандитском Петербурге. В это время Владимир Путин, Дмитрий Медведев и другие представители кремлёвского истеблишмента, которых глава Кремля притянул в Москву для формирования "питерской волчьей стаи", терроризирующей Россию уже почти четверть века, зарабатывали свои первые миллионы. То есть во времена бандитского Петербурга Путин, Медведев, Бортников действовали таким же образом, что и пробывший в заключении 9 лет Пригожин, открывший в городе сеть ресторанов на средства уголовников. Главный принцип бандитского Петербурга: кто сильнее, тот и прав. Именно этот принцип глава кремля решил применять в отношениях с Украиной и другими соседними странами, нагло заявляя, что международное право нужно совершенствовать, то есть бандитскими представлениями о жизни.

Путинскую демагогию поддержали венгерский и словацкий премьер-министры, министр обороны Италии, заявляя о важности достижения мира, не уточняя, что Путин предлагает бандитские методы проведения переговоров. Таким образом, кто поддерживает бывшего бандита, а теперь президента РФ, фактически сам становится бандитом. Об этом должны знать венгерское, словацкое и итальянское общество. А фейки Кремля, что Киев отказался от мирных переговоров в конце марта 2022 г., это только попытка обелить свою захватническую политику в отношении Украины.

Попытку мирных переговоров в Стамбуле разрушили не британский премьер, а массовые российские военные преступления в Буче и Ирпене. Продолжая вооруженный террор против Украины, путинская армия и сегодня разрушает возможности установления диалога. Путин проигнорировал оговорку Украины о невозможности переговоров с ним в случае попытки аннексии украинской территории. Кремль и дальше стремится уничтожить Украину, Москва не готова говорить ни о чём, кроме капитуляции Киева. Поэтому варианта "мира" с путинским режимом на сегодняшний день пока нет. Имеющиеся в информационном пространстве псевдо заявления о готовности РФ к переговорам - ничто иное, как подлость и хитрость Кремля.

Цель его стратегии – ослабить поддержку Украины, посеять сомнения и противоречия между союзниками Киева, выиграть время для подготовки новой эскалации. Следует напомнить, что в ходе кровавой Второй мировой войны в январе 1943 года союзники по Антигитлеровской коалиции договорились о принципе безусловной капитуляции Германии, который означал отказ от компромисса со Zлом. В настоящее время условия войны диктуют схожую логику: российского агрессора можно только победить, а не договориться с ним.